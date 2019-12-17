«Это директива о начале кадрового погрома» - экс-министры комментируют заявление премьера

Заявлять спустя полтора года после революции на заседании правительства, что государственная система препятствует реформам, премьер-министру не подобает. Так Мане Тандилян, которая семь месяцев проработала министром в послереволюционном правительстве, отреагировала на сенсационное заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что вся государственная система сопротивляется революции.

Отметим, что Мане Тандилян возглавляла Министерство труда и социальных вопросов.

«Мы регулярно говорим, что правительство проводит плохую кадровую политику. Да, были люди с разным мышлением, но, в конечном счете, решения принимают и направление определяют правительство и премьер-министр. Если до сих пор правительство не смогло решить эти проблемы, значит, оно неспособно на это», - сказала Тандилян.

Член фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Мане Тандилян не отрицает, что вначале и она сталкивалась с сопротивлением, но, по ее словам, проблема не только в среднем звене, работа и некоторых министров является неудовлетворительной. Депутат напомнила, что фракция «Лусавор Айастан» поднимала в парламенте вопрос о целесообразности продолжения работы министров финансов и охраны природы.

«Проблемы были, но уже проходят годы, и вновь говорить о той же проблеме, которая была два года назад, думаю, означает ничего не делать, не работать», - сказала Тандилян.

На вопрос Радио Азатутюн, с каким сопротивлением она сталкивалась, депутат ответила: «Проблема в мышлении, вопрос не в сопротивлении, а том, как коммуницируют в вопросе той или иной реформы или идеи. Если у правительства не получается это сделать, значит проблема в правительстве».

Премьер-министр также посетовал на уровень грамотности сотрудников в государственной системе.

По впечатлению Арцвика Минасяна, проработавшего шесть месяцев министром охраны природы в послереволюционном правительстве, заявление Пашиняна является директивой о начале кадрового погрома.

«В этих системах было и есть много хороших специалистов, оскорблять этих людей не нужно, нужно посредством мобилизационной политики достичь максимального результата. Мы давно говорили о провале кадровой политики того же правительства и неэффективности структурных изменений. Если сегодня премьер-министр это отмечает, это значит, что, как минимум для исправления хотя бы этих ошибок он должен сделать более правильный шаг, а не снова начинать кадровый погром. Это также по большому счету директива о проведении кадрового погрома», - сказал Минасян.

Не в руководящем составе правительства, но в среднем и нижнем звеньях кадровый погром необходим, считает депутат правящей фракции «Мой шаг» Айк Геворкян. По мнению представителя власти, система государственного управления не адаптируется к новым требованиям и принципам. С точки зрения изменений был достигнут некоторый прогресс, но меньший, чем ожидалось.

«Кадровый погром мы могли произвести более года назад, но мы не пошли на это. Почему? Чтобы система государственного управления как можно быстрее изменилась. Конечно, система государственного управления претерпела некоторые изменения, но не в той мере, в которой на бы этого хотелось, вы можете называть это кадровым погромом или сменой поколений, но это, думаю, должно произойти. Опять же, должно произойти как можно более гладко, насколько это возможно, но та система управления, которая сегодня есть, не удовлетворяет нашим требованиям. Я не думаю, что здесь стоит проблема смены правительства, так сказать, смены команды, вовсе нет, да, речь идет о среднем и нижнем звеньях. Сегодня, когда мы говорим, что системной коррупции нет, действительно системной коррупции нет, но в нижних звеньях эта коррупция ведь есть», - подчеркнул Гевокгян.

Заявление премьер-министра - это самокритика, а адресат – руководящий состав правительства, считает представитель «Дашнакцутюн» и сетует на то, что у действующего правительства нет идеологии. Борьба с коррупцией, экономическая революция – это не идеология, а ежедневная обязанность, отметил Арцвик Минасян.

«Любой ценой видеть на должности министра или на ответственном посту в правительстве своего доверенного человека, не означает, что правительство будет работать эффективно. Жизнь также показывает, что когда человек или люди, которые не обладают управленческими навыками, с первых же своих действий пытаются избавиться от профессиональных кадров по той причине, что они старые или прежние, это приводит к проблемам», - сказал Минасян.

Возможно ли, что заявление премьер-министра связано с оптимизацией министерств? Несколько месяцев назад некоторые министерства были объединены, но кадровые сокращения не были масштабными. Мане Тандилян этого не исключает, а Айк Геворгян никакой связи не видит.