По словам премьер-министра, вся государственная система сопротивляется революции

Вся государственная система сопротивляется революции, сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«И я сломаю это сопротивление, другого выхода нет», - добавил он.

Задаваясь вопросом, возможно ли сегодня получить «нормальную информацию» об экономическом потенциале Армении, экономическом росте и текущей экономической ситуации в стране, глава правительства признал: «Это невозможно». «Например, я сам не могу получить необходимую мне информацию. Можно ли получить оценки наших государственных органов о нашей экономической ситуации, потенциале нашей экономики, нашем экономическом росте, которые будут более или менее близкими друг другу, начиная с обсуждения бюджета и кончая тем, что мы можем сделать? Почему же мы работаем так? Потому что единственный действенный способ работы – это расставлять политические акценты и толкать государственную систему для решения задач».

По словам Пашиняна, все экономические показатели этого года «и вообще все» делается вопреки системе государственного управления. «Я об этом говорю прямо, как премьер-министр Республики Армения: все успехи и достижения, которые у нас есть сегодня, на 100% являются результатом действия вопреки системе государственного управления», - заявил он.

«Извините, не обижайтесь, но борьба с коррупцией в Армении также ведется вопреки системе государственного управления. Потому что у всей правоохранительной системы время от времени приходится спрашивать: а что случилось с этим, а что произошло с тем? И всегда найдутся отговорки: судебно-медицинская экспертиза, кто-то не дает показаний, кто-то сбежал, кто-то не сбежал, кто-то хочет сбежать», - продолжил глава армянского правительства.

«Давайте констатируем, что вся государственная система сопротивляется революции, да, вся государственная система сопротивляется, и я сломаю это сопротивление, другого пути нет. Потому что народ Республики Армения голосовал за меня лично и за нашу политическую силу, чтобы в этой стране произошли изменения», - подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.