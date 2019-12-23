Совет правления «Лусавор Айастан» решил, что Хажакян продолжит работу в Совете старейшин Еревана

Совет правления партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») решил, что единственный представитель партии в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян продолжит свою работу в городском совете. Заявление об этом на своей странице в Facebook опубликовал руководитель партии Эдмон Марукян.

«17 декабря председатель партии «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян и зампредседателя Мане Тандилян заявили, что, основываясь на отзывах граждан и исходя из ряда других обстоятельств, совет правления партии «Лусавор Айастан» обсуждает вопрос продолжения своего участия в составе Совета старейшин Еревана и отзыве своего единственного представителя – Давида Хажакяна. В течение минувшей недели эти обстоятельства были представлены общественности членами партии и стали предметом широких общественных обсуждений», - в частности, говорится в заявлении.

«Учитывая общественную реакцию касательно сохранения мандата Давидом Хажакяном и тот факт, что блок «Луйс» является альянсом двух суверенных партий, и каждая из них имеет право выступать со своей предпочтительной риторикой, совет правления партии «Лусавор Айастан» считает, что в результате начавшихся публичных обсуждений круг ответственности конкретизирован. Члены фракции «Луйс» отвечают за реализацию программы блока, но в вопросе отдельных инициатив и политической риторики представители обеих партий свободны в своих подходах, а за каждого члена фракции Совета старейшин ответственность несет конкретная политическая единица», - заявляет совет правления «Лусавор Айастан».

«Исходя из вышеизложенного, совет правления партии «Лусавор Айастан» решил продолжить свое участие в Совете старейшин Еревана – в лице своего единственного представителя Давида Хажакяна. Как раньше, так и теперь совет правления партии «Лусавор Айастан» полностью поддерживает деятельность Давида Хажакяна и впредь ожидает более жесткой контрольной деятельности – во имя соблюдения интересов жителей Еревана», - говорится в заявлении.

Отметим, что в состоявшихся в сентябре прошлого года выборах в Совет старейшин Еревана партия «Лусавор Айастан» участвовала в блоке с партией «Республика». «Лусавор Айастан» в оппозиционной фракции «Луйс» представляет лишь Давид Хажакян. Партию «Республика» представляют Ани Хачатрян и Техмина Варданян.