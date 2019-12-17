Партия «Лусавор Айастан» обсуждает вопрос отзыва Давида Хажакяна из оппозиционной фракции Совета старейшин Еревана

После вчерашнего заседания Совета старейшин Еревана, когда один из членов оппозиционной фракции «Луйс», Техмина Варданян, раскритиковала мэра, припомнив ему сыгранные им в бытность актером женские образы и данные в прошлом интервью, председатель оппозиционной партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян сегодня утром заявил, что в партии обсуждается вопрос об отзыве своего единственного члена в этой оппозиционной фракции Совета старейшин Еревана - Давида Хажакяна.

Марукян отметил, что в совете правления партии эта идея обсуждалась несколько раз. Эдмон Марукян и Мане Тандилян отметили, что бросается тень на деятельность Хажакяна и что об этом свидетельствует также реакция общественности.

«Если совет правления примет решение, что г-н Давид Хажакян должен выйти из Совета старейшин, мы больше не будем представлены в Совете старейшин Еревана, следовательно, не будем больше нести ответственность за деятельность, осуществляемую в Совете старейшин Еревана», - сказал Марукян.

«Мы должны обсудить, что нужно сделать в том случае, когда мы видим, что мы несем ответственность за то, чего, по сути, нет в видении и повестке дня партии, и партия, по сути, не имеет влияния на это поведение», - подчеркнула Тандилян.

В выборах в Совет старейшин Еревана партия «Лусавор Айастан» участвовала в блоке с партией «Республика». «Лусавор Айастан» во фракции представляет лишь Давид Хажакян. Ани Хачатрян и Техмина Варданян представляют партию «Республика». Последние сказали, что выступят с заявлением.

Сам Давид Хажакян сообщил, что беседовал с Техминой Варданян, и она сказала, что мэр ее оскорбил, спровоцировал, отключив микрофон и смеясь во время ее выступления. По словам Хажакяна, после вчерашних выступлений с переходом на личности была брошена тень на зафиксированные им нарушения, связанные с должностным подлогом. Он подчеркнул, что никогда не следует переходить на личности. Хажакян заявил, что руководящий орган партии «Лусавор Айастан» не будет проводить обсуждения, не выслушав его мнение.

«Я, естественно, внутри партии буду настаивать на своей точке зрения, и я убежден, что это будет совместное решение, и обсуждения дадут результат. Я хочу подчеркнуть, что в любом случае внутри нашей партии не будет разницы во взглядах, это будет консенсусное решение совета правления», - сказал Хажакян.

На вопрос Радио Азатутюн, будет ли он настаивать на том, что не хочет выходить из Совета старейшин, Хажакян ответил: «Я считаю, что эффективность моей деятельности должна быть обсуждена с точки зрения формата».