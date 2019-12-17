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Госдеп США прокомментировал признание Сенатом Геноцида армян

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

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Представитель Государственного департамента США прокомментировал утверждение Сенатом резолюции № 150, которой законодатели США на прошлой неделе признали события 1915 года в Османской Турции Геноцидом армян.

«Позиция администрации США неизменна. Наш подход отражен в последнем заявлении, сделанном президентом США в апреле этого года», - заявил официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в комментарии, размещенном на сайте Госдепартамента.

24 апреля 2019 года в послании, посвященном очередной годовщине Геноцида армян, президент США Дональд Трамп назвал события 1915 года армянским выражением «Мец егерн» («Великая резня»), избегая употребления слова «геноцид».

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