Госдеп США прокомментировал признание Сенатом Геноцида армян

Представитель Государственного департамента США прокомментировал утверждение Сенатом резолюции № 150, которой законодатели США на прошлой неделе признали события 1915 года в Османской Турции Геноцидом армян.
«Позиция администрации США неизменна. Наш подход отражен в последнем заявлении, сделанном президентом США в апреле этого года», - заявил официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в комментарии, размещенном на сайте Госдепартамента.
24 апреля 2019 года в послании, посвященном очередной годовщине Геноцида армян, президент США Дональд Трамп назвал события 1915 года армянским выражением «Мец егерн» («Великая резня»), избегая употребления слова «геноцид».
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии