Госдеп США прокомментировал признание Сенатом Геноцида армян

Представитель Государственного департамента США прокомментировал утверждение Сенатом резолюции № 150, которой законодатели США на прошлой неделе признали события 1915 года в Османской Турции Геноцидом армян.

«Позиция администрации США неизменна. Наш подход отражен в последнем заявлении, сделанном президентом США в апреле этого года», - заявил официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в комментарии, размещенном на сайте Госдепартамента.

24 апреля 2019 года в послании, посвященном очередной годовщине Геноцида армян, президент США Дональд Трамп назвал события 1915 года армянским выражением «Мец егерн» («Великая резня»), избегая употребления слова «геноцид».