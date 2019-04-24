Президент США выступил с посланием в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян

Президент США Дональд Трамп выступил с посланием, приуроченным к 24 апреля - Дню памяти жертв Геноцида армян, в котором вместо термина «геноцид» вновь использовал выражение «Мец егерн» (по-армянски «Великая резня»).

Ниже приводим перевод послания, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня мы вспоминаем Мец егерн и воздаем дань памяти тех, кто пострадал в одном из самых страшных массовых злодеяний 20-го века. В последние годы существования Османской империи, начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты и нашли смерть на пути изгнания. В этот день памяти я вновь вместе с армянской общиной Америки и с армянами по всему миру скорблю о многочисленных невинных жертвах.

В этот день мы также чтим и воздаем должное храбрости тех, кто пытался положить конец насилию, а также тех, кто прилагал усилия для того, чтобы подобные злодеяния больше никогда не повторялись, как, например, правозащитник и юрист Рафаэль Лемкин. Мы помним вклад щедрых американцев, которые помогли спасти жизни и восстановить армянские общины. Чтя память тех, кто пострадал, мы также черпаем вдохновение в мужестве и стойкости армянского народа, который, несмотря на огромные трудности, создал жизнеспособные общины по всему миру, в том числе в США.

Мы обязуемся учиться на уроках прошлых трагедий, чтобы не допустить их повторения. Мы приветствуем усилия армян и турок признать и считаться с фактами болезненной истории. И мы вместе с армянским народом вспоминаем жизни, потерянные во время Мец егерна, и подтверждаем нашу приверженность построению более мирного мира».