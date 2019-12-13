Армения и Азербайджан в процессе карабахского урегулирования «никаких документов не обсуждают»

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на сегодняшней пресс-конференции не подтвердила заявления министра иностранных дел Азербайджана о том, что очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится в январе.

«Существует четкий формат объявления о встрече в согласованном порядке, одновременно, когда все детали уже согласованы посредством сопредседателей. Отмечу, что в настоящее время детали работ, указанных в заявлении сопредседателей, все еще находятся на этапе обсуждения, и в этом смысле я ничего сказать не могу», - сказала пресс-секретарь МИД.

Анна Нагдалян сегодня несколько раз опровергла заявления Мамедъярова, добавив, что они в этот период обусловлены внутриполитическими перестановками в Азербайджане.

В интервью азербайджанскому телеканалу CBC Мамедъяров упомянул, по его словам, так называемый «план Лаврова», основанный на Мадридских принципах, который, по словам министра иностранных дел Азербайджана, был разработан около двух лет назад во время трехсторонней встречи в Москве

Напомним, в СМИ о «плане Лаврова» начали говорить не два, а как минимум три с половиной года назад, весной 2016 года.

Пресс-секретарь МИД Армении в ответ на вопрос Радио Азатутюн о «плане Лаврова» сказала: «Мы это отмечали неоднократно, это ясно, никакой документ не обсуждается. Что касается того, что сказал г-н Мамедъяров, я бы не хотела думать, что здесь была просто техническая ошибка с их стороны, потому что непонятно, о чем говорит г-н Мамедъяров».

В интервью телеканалу CBC Мамедъяров отметил, что обмен мнениями на переговорах в Братиславе был довольно «жестким», но выразил уверенность, что переговоры продолжатся в любом случае, даже в случае военных действий.

«Даже в случае возобновления войны все равно переговорный процесс должен иметь место, так как война не может быть вечной», - заявил он.

Глава МИД Азербайджана также заявил, что на переговорах с армянским коллегой обсуждаются «конкретные и реальные моменты», добавив, что в повестке дня переговоров находится поэтапный вариант урегулирования карабахского конфликта.

При этом, Эльмар Мамедъяров сослался на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 9 марта этого года, сказав, что суть этого заявления – поэтапный вариант урегулирования: на первом этапе, по словам Мамедъярова, «вывод войск, возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций».

Между тем, в этом заявлении сопредседателей говорится: «Справедливое и длительное урегулирование проблемы должно основываться на принципах неприменения силы или угрозы ее применения, территориальной целостности и равных прав и самоопределения народов».

Сегодня пресс-секретарь МИД Армении еще раз подчеркнула: «Основой урегулирования карабахского конфликта является признание права народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на самоопределение, которое должно осуществляться без ограничений и принуждения».

По словам Эльмара Мамедъярова, Баку предлагает армянской стороне «мир с перспективой процветания».

По официальным данным, в богатом нефтью Азербайджане, к примеру, минимальная заработная плата почти такая же, как в Армении.

В интервью азербайджанскому телеканалу Мамедъяров рассказал, что последние переговоры в Братиславе продлились 3,5 часа, они прошли с участием посредников, однако министры иностранных дел Армении и Азербайджана два раза уединялись и беседовали «тет-а-тет».

Кстати, интервью состоялось 5 декабря в Братиславе, однако вышло в эфир спустя неделю.