Барсамян: Трамп может использовать слово «геноцид»

Сопредседатель совета попечителей одной из влиятельных армянских лоббистских организаций в США, Армянской Ассамблеи Америки (ААА), Энтони Барсамян сегодня в беседе с Радио Азатутюн счел возможным, что 24 апреля будущего года президент США Дональд Трамп в своем послании, приуроченном ко дню памяти жертв Геноцида армян, использует слово «геноцид».

Верхняя палата Конгресса США, Сенат, накануне единогласно приняла резолюцию о признании Геноцида армян. Ранее, в конце октября, Геноцид армян был признан нижней палатой Конгресса, Палатой представителей - 405 голосами «за», 11 - «против».

На замечание, что в следующем году в США пройдут выборы, и вопрос, можно ли ожидать, что президент Трамп использует слово «геноцид», Барсамян ответил: «Да, он может его использовать. Он считает, что это исходит из его политических интересов. Я не сомневаюсь, что он использует слово «геноцид». Я считаю, что он допустил ошибку, пытаясь выступить против резолюции о признании Геноцида армян в Сенате, я думаю, он сделал политические расчеты».

«Что касается Палаты представителей или Сената США, здесь не было политических расчетов. Я уверен, что конгрессмены хотели сказать правду. Всегда поднимался вопрос о том, что пока не время, нужно учитывать мнение Турции. Что касается прав человека, то для этого всегда подходящее время. Они встали за права человека. Люди спрашивают меня, что я почувствовал, когда резолюции были приняты. Мы решительно настроены в нашей работе... защитить курдов, христиан Ближнего Востока, езидов, сирийских беженцев. Армянская Ассамблея Америки и армянские организации гораздо более подготовлены. Наше дело – защита прав человека, говорить за тех, кто не может говорить», - сказал Энтони Барсамян.