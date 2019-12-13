Депутаты НС считают историческим признание Сенатом США Геноцида армян

Правящая и оппозиционные силы Национального собрания Армении считают историческим признание Сенатом США Геноцида армян. Утром после выступления спикера парламента депутаты приветствовали это решение аплодисментами стоя.

«От имени трех фракций я хочу поблагодарить коллег из Сената США, а также Палаты представителей Конгресса за единогласное принятие резолюций № 150 и № 296 и констатировать, что этим важным голосованием Соединенные Штаты присоединились ко всемирному движению, направленному на предотвращение геноцидов», - заявил спикер парламента Армении.

Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян была взволнован, вспоминая заключительную речь соавтора резолюции о Геноциде армян, американского сенатора Роберта Менендеса, завершить ее ему помешали слезы.

«Это действительно историческое событие, результат многолетней работы, и мы должны поблагодарить сенаторов, которые на протяжении десятилетий сделали признание Геноцида армян вопросом своей жизни», - сказала Зограбян.

Заместитель председателя постоянной комиссии НС по внешним отношениям Ованнес Игитян считает, что каждое новое признание способствует признанию Турцией факта Геноцида армян. «Постепенно мотивация Эрдогана ослабевает, не говоря уже о том, что Соединенные Штаты - это та страна, которая играет важную роль в мире, и признание со стороны США Геноцида в этой форме и в данный момент является очень большим стимулом для Турции понять, что Геноцид имел место, и Турция должна смириться с этой мыслью», - сказал Игитян.

В плане признания Сенатом Геноцида армян Игитян вовсе не считает второстепенными обострение турецко-американских отношений. По словам депутата правящей фракции, изменилась проводимая Соединенными Штатами многие годы политика, когда они не признавали Геноцид армян, чтобы не обидеть союзника – Турцию. А Турция, по словам Игитяна, в том числе и вторжением в Сирию перешла допустимые границы.

«Как мне кажется, руководство США осознало, что пора не только поставить Турцию на место, но и отпустить этот вопрос, который США прежде сдерживали», - сказал депутат.

Глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян заявил, что резолюция не будет иметь правовых последствий, но ее политическое значение крайне велико.

«Это может стать очень важным стимулом в деле принятия аналогичных резолюций, процесс принятия которых начался, но не завершился в парламентах других стран мира», - отметил он.

По словам Ованнеса Игитяна, резолюция Сената не останется без последствий в самих Соединенных Штатах, за этим последуют внутригосударственные программы.

«Это означает, что ни один политик в США больше не будет скован в использовании термина «геноцид» при выражении соболезнования армянам 24 апреля. Во-вторых, во всех образовательных программах будет правильно представлено то, что произошло в 1915 году, и уже никоим образом ни одна школа или вуз, или министерство не будут вынуждены представлять этот вопрос в завуалированной форме. Народ Америки будет иметь возможность узнать из средств массовой информации, из заявлений политиков, из образовательных программ, что было совершено против армянского народа в 1915 году», - подчеркнул депутат.

Последует ли исполнительная власть США примеру законодательной власти, по мнению, Эдмона Марукяна, является лишь вопросом времени.

«Трамп – тот президент, который никогда не говорил о признании Геноцида армян, но при нем Конгресс США признал Геноцид армян. Это интересное обстоятельство, а остальные кандидаты, которые обещают, что признают Геноцид, эти их слова уже не так впечатляют, как это было в свое время, потому что уже есть две резолюции Конгресса, уже действующий президент может также последовать этим резолюциям. Здесь важно поведение Турции, также и поведением Турции обусловлены наши успехи в Конгрессе США», - подчеркнул он.

Наира Зограбян считает шаги президента Трампа непредсказуемыми. «Вообще, Трамп является труднопредсказуемым лидером, но любая политическая и моральная логика подсказывает, что Трамп не должен игнорировать признание и осуждение двумя палатами Геноцида армян», - сказала она.