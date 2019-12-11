85-м Армянским патриархом Константинополя избран епископ Саак Машалян

После 12-летнего ожидания на престол Константинопольского патриарха Армянской Апостольской церкви воссядет новый избранник. Епископ Саак Машалян, получив 103 голоса в собрании делегатов, стал 85-м патриархом.

В своем первом патриаршем слове патриарх Саак Машалян с радостью отметил, что армянская община Турции наконец имеет главу. Он выразил благодарность всем тем, кто внес в это свой вклад, поблагодарив Католикоса всех армян и турецкие власти, в частности, президента Турции Реджепа Эрдогана. По словам новоизбранного патриарха, таким образом для армянской общины начинается новый этап - период мира и единства.

С утра в кафедральном соборе патриархата собрались духовные и светские делегаты, чтобы провести собрание делегатов и избрать нового патриарха. Заседание в кафедральном соборе патриархата началось с совместной молитвы, а затем стартовал процесс регистрации делегатов и вручения удостоверений.

Хотя уже по результатам голосования в воскресенье было ясно, что новым патриархом избран патриарший местоблюститель, епископ Саак Машалян, тем не менее для армянской общины момент является поистине историческим.

После голосования избранный патриарх торжественно вошел в кафедральный собор, а затем собравшаяся паства приветствовала своего нового лидера, состоялась церемония целования правой руки патриарха.

Напомним, по итогам состоявшегося в минувшее воскресенье, 8 декабря, голосования, Оранжевый фронт получил 9008 голосов, обеспечив 89 делегатов для Машаляна. Фиолетовый фронт во главе с другим кандидатом, архиепископом Арамом Атешяном получил 3529 голосов и 12 делегатов. Один делегат предпочел остаться независимым. 753 бюллетеня были признаны недействительными, 376 человек проголосовали незаполненными бюллетенями.

Константинопольский патриарх Армянской Апостольской церкви, 62-летний архиепископ Месроп Мутафян скончался 8 марта этого года после тяжелой болезни, длившейся более 10 лет. Пост местоблюстителя патриарха несколько лет занимал архиепископ Месроп Атешян, который, не дождавшись сегодня итогов голосования, поздравил Машаляна с победой.

57-летний епископ Саак Машалян родился в 1962 году в Стамбуле. Окончил философский факультет Стамбульского университета, изучал теологию в Лондонском и Дублинском университетах. Был инспектором армянских духовных семинарий в Иерусалиме и Святом Эчмиадзине. Рукоположен в сан епископа Католикосом всех армян Гарегином Вторым в 2008 году. С июля этого года он занимал пост местоблюстителя патриарха.