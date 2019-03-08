Скончался Константинопольский патриарх ААЦ

После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 62 лет сегодня в полдень в Стамбуле скончался 84-й Константинопольский патриарх Армянской Апостольской церкви архиепископ Месроп Мутафян.

По сообщению турецких СМИ, президент Турции Реджеп Эрдоган позвонил местоблюстителю Константинопольского патриарха ААЦ архиепископу Араму Атешяну и выразил соболезнования в связи с кончиной патриарха.

С 2008 года патриарх Месроп Мутафян страдал неизлечимой болезнью и находился под постоянным наблюдением врачей в армянской больнице «Сурб Пркич» в Стамбуле.

Месроп Мутафян родился 16 июня 1956 года в Стамбуле. Учился в армянском дошкольном учреждении «Есаян», а затем продолжил обучение в английской школе. Духовное образование получил в Иерусалиме. В 1979 году был рукоположен в священники. В 1986 году был помазан в епископы Католикосом всех армян Вазгеном Первым. После кончины патриарха Гарегина Хачатуряна в 1998 году занял должность заместителя, а 14 октября того же года был избран 84-ым главой Константинопольского Патриархата ААЦ.

С 2008 года из-за неспособности патриарха Месропа Мутафяна выполнять свои обязанности вследствие тяжелой болезни перед армянской общиной встал вопрос выборов нового патриарха. Однако на протяжении более 10 лет этот вопрос так и не был разрешен.

С 2010 года Патриархат возглавляет местоблюститель патриарха Арам Атешян.

Несмотря на звучавшие в общине требования, турецкие власти не разрешали проводить новые выборы патриарха на том основании, что Месроп Мутафян был еще жив и его проблемы со здоровьем не являлись основанием для признания его патриаршего места вакантным, следовательно, необходимых условий для выборов не было.

Согласно церковному уставу, патриарх занимает этот пост пожизненно, следовательно кончина патриарха Месропа Мутафяна предполагает, что в ближайшее время состоятся выборы нового Константинопольского армянского патриарха.