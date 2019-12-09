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Епископ Саак Машалян побеждает на выборах Армянского патриарха Константинополя

Епископ Саак Машалян (архив)

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Патриарший местоблюститель, епископ Саак Машалян получил подавляющее большинство голосов на выборах 85-го Армянского патриарха Константинополя.

Согласно данным, опубликованным поздно вечером в воскресенье органом-инициатором, Оранжевый фронт получил 9008 голосов, обеспечив 89 делегатов для Машаляна. Фиолетовый фронт во главе с другим кандидатом, архиепископом Арамом Атешяном получил 3529 голосов и 12 делегатов. Один делегат предпочел остаться независимым. 753 бюллетеня были признаны недействительными, 376 человек проголосовали незаполненными бюллетенями.

С утра 8 декабря армяне Турции голосовали по месту регистрации за делегатов, представляющих двух кандидатов. В наиболее густонаселенных армянских районах Стамбула на избирательных участках наблюдались скопления – члены общины приходили, чтобы отдать свой голос делегатам. Всего в голосовании приняли участие 13704 члена армянской общины, что составляет около 30% избирателей, имеющих право голоса. Многие не пришли на избирательные участки, считая выборы несправедливыми, поскольку установленный турецким государством избирательный устав ограничил возможность выдвижения ряда священнослужителей в качестве кандидатов.

Голосование прошло в основном спокойно: два кандидата – епископ Саак Машалян и архиепископ Арам Атешян – посетили районы своей регистрации - Бакыркёй и Ферикёй, проголосовали в местных церквях и поблагодарили собравшихся за участие. Уже вечером, когда стали известны результаты голосования, в армянской церкви в Гедикпаше собрались «оранжевые», чтобы отпраздновать победу и поприветствовать вероятного нового патриарха.

Выборы Армянского патриарха Константинополя проводятся в два этапа в соответствии с Национальной Конституцией 1863 года. Духовенство и светские делегаты избирают патриарха вместе. В ближайшую среду выбранные накануне 102 делегата и 17 священнослужителей, которые были объявлены в субботу вечером, вместе выберут нового Армянского патриарха Константинополя.

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