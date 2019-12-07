В Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения

Сегодня в Армении отмечают трагическую годовщину разрушительного Спитакского землетрясения, унесшего жизни и покалечившего судьбы многих тысяч людей.

7 декабря 1988 года разрушительное землетрясение практически сравняло с землей два города на севере Армении – Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак.

По официальным данным, погибло около 25 тысяч человек, десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова.

От бедствия сильно пострадали десятки других городов, в том числе третий по величине город Армении - Кировакан (ныне Ванадзор), а также сотни окрестных сел. Больше всего жертв было в Гюмри - 17 тысяч человек, и в эпицентре землетрясения, Спитаке – 4 тысячи человек.

И сегодня, спустя 31 год после землетрясения, в зоне бедствия все еще есть семьи, которые продолжают жить во времянках. В 2020 году власти Армении планируют окончательно решить вопрос обеспечения кровом всех, кто остался без жилья во время землетрясения 1988 года.

В связи с трагической годовщиной сегодня Гюмри посетил президент Армении Армен Саркисян. Там наряду с рядом других официальных лиц он присутствовал на литургии в Церкви Святой Богородицы (Семь ран), отслуженной в память о погибших в землетрясении.