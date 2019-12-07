Премьер-министр Армении почтил память жертв землетрясения 1988 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 31-ю годовщину землетрясения 7 декабря 1988 года посетил Лорийскую область страны.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, премьер побывал в селе Ширакамут (Налбанд), которое было эпицентром разрушительного землетрясения. Там он почтил память невинных жертв бедствия и возложил венок к хачкару-памятнику на территории местной администрации.

Глава правительства участвовал в открытии бюста национального героя Армении, американского миллиардера и мецената армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Затем премьер возложил цветы к хачкару памяти жертв произошедшего в Японии землетрясения и цунами и к хачкару-памятнику памяти жертв апрельской войны 2016 года. Пашинян побывал в спитакской Церкви Святого Воскресения и зажег свечи в память о невинных жертвах бедствия 1988 года.

Руководитель правительства затем отправился в общину Лернанцк, где принял участие в новоселье местных жителей, получивших новые квартиры. В рамках государственной градостроительной программы в зоне бедствия за счет выделенных правительством финансовых средств благотворительной организацией «Домостроительный центр Фуллера» построено 8 квартир.

Никол Пашинян поздравил жителей общины Лернанцк с новосельем, пожелал им успехов и развития, подчеркнув, что правительство будет последовательным в решении жилищной проблемы в зоне бедствия.

По решению правительства стартовало строительство еще 24-х квартир, из которых четыре - в общине Лернанцк.

В Ширакамуте, Спитаке и Лернанцке Пашинян побеседовал с местными жителями, ознакомился с волнующими их проблемами и ответил на вопросы.

Глава правительства представил градостроительные программы в зоне бедствия и в контексте развития общин и реализации субвенционных программ подчеркнул важность сотрудничества между правительством общинами и областными администрациями.