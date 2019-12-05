Верховный орган АРФД призывает Никола Пашиняна «отрезвиться»

Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) в Армении призывает премьер-министра Никола Пашиняна «отрезвиться и оставаться в рамках полномочий занимаемой им должности».

Заявления относительно «Дашнакцутюн», сделанные премьер-министром накануне в парламенте, АРФД квалифицировала как голословные, считая их «проявлением нетерпимости, искажения фактов и подмены ответственности управления государством неуравновешенным политическим поведением».

«Спекулируя на существующих в стране многочисленных негативных явлениях, нарушая основополагающие принципы конституционного строя, Н. Пашинян стремится к единоличной власти, превратив отказ от прежних неприемлемых проявлений в отрицание прошлого, не брезгуя даже принижением достижений освободительной борьбы и олицетворяющих ее сил.

Пашинян, ставящий под сомнение рейтинг «Дашнакцутюн», отходит также от собственных шагов и подходов, забывая, что при формировании временного правительства он искал партнерства с «Дашнакцутюн» и доверил ей ответственные посты», - говорится в заявлении.

АРФД призвала общественность и политические силы объединиться «вокруг повестки дня по удержанию страны от этого бесперспективного процесса».

Напомним, касаясь требования молодежного крыла АРФД об отставке министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, Никол Пашинян сказал, что «не может отставка какого-либо министра быть результатом прихоти политической силы с нулевым влиянием, и тем более той политической силы, которая на протяжении многих лет была одним из важных столпов незаконной коррумпированной власти в Республике Армения».