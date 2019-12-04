«Дашнакцутюн» по-прежнему требует отставки Араика Арутюняна. Министр уходить не намерен

«Полиция продолжает служить властям, а не обществу», - заявила правозащитница Нина Карапетянц, говоря о вчерашних действиях полицейских у здания Министерства образования, науки, культуры и спорта.

Накануне 24 представителя молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн» с применением силы были подвергнуты приводу в полицию на том основании, что не подчинились законному требованию сотрудников полиции.

Молодые люди сначала требовали встречи с министром Араиком Арутюняном, чтобы обсудить имеющиеся в сфере образования проблемы, например, они в течение нескольких недель критикуют предложение министерства отменить обязательное преподавание в вузах предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история», оставив этот вопрос на усмотрение самих вузов.

Из министерства сообщили, что для организации встречи существует процедура. После этого ответа молодые люди попытались войти в здание министерства, обойдя полицейский кордон. Несколько минут они сидели у входа в здание. Однако полицейские с применением силы вывели молодых людей оттуда. Последние перекрыли улицу Вазгена Саргсяна, которая была вновь открыта только после применения сотрудниками полиции силы. Отметим, что на территории было много полицейских, их число в несколько раз превосходило число протестующих.

По мнению правозащитницы Нины Карапетян, вчерашний митинг был мирным, а применение силы несоразмерным. «Применение силы однозначно было несоразмерным, это не может быть поставлено под сомнение. Да, это очень проблематично, потому что наша полиция так и не изменилась, не была реформирована, не была приведена к осознанию того, что не следует самоотверженно служить властям, не имеет значения, о какой власти идет речь – легитимной или нелегитимной. Полиция имеет свои функции и должна четко выполнять свои функции в соответствии с буквой закона. У нас все еще нет такой полиции», - сказала она.

В повестке дня молодежного крыла партии АРФ «Дашнакцутюн» по-прежнему остается отставка министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. Представитель молодежного крыла АРФД Кристине Варданян в ходе сегодняшних общественных обсуждений по законопроекту «О высшем образовании и науке» передала Араику Арутюняну жетон для поездки в метро и письмо с требованием о его отставке.

Ранее представители оппозиционной партии объясняли, что Арутюняну нужно бывать в метро, чтобы быть в курсе настроений граждан, которые, по их мнению, не приемлют предлагаемые министром реформы в сфере образования.

Кристине Варданян в своей речи заявила: «Я надеюсь, что вы вчера спали спокойно. Вчера граждане требовали организации такой встречи для обсуждения всех вопросов нашей повестки дня. В результате 24 из них оказались в полицейском участке».

Араик Арутюнян, однако, не собирается уходить в отставку. В его повестке дня такого вопроса нет. «Каждая политическая сила имеет свою повестку дня, и другая политическая сила или представитель другой политической силы или должностное лицо само решает, быть или не быть частью этой политической повестки дня», - заявил он.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня во время правительственного часа в парламенте также затронул этот вопрос. «Не может отставка какого-либо министра быть результатом прихоти политической силы с нулевым влиянием. Я хочу, чтобы мы это четко зафиксировали, и тем более той политической силы, которая на протяжении многих лет была одним из важных столпов незаконной коррумпированной власти в Республике Армении», - сказал Пашинян.

На вопрос, почему вчера он не встретился с молодыми людьми, Араик Арутюнян ответил: «Потому что сегодняшнее поведение представителя молодежной структуры АРФД показало, что для них дискуссии не так интересны, как продемонстрированное сегодня поведение и определенные политические спекуляции. У нас есть информация, что что-то подобное должно было произойти на той встрече, поэтому мы пригласили их на эти платформы», - сказал он.

Вице-спикер Национального собрания Ален Симонян сегодня в беседе с журналистами сказал, что считает действия полиции соразмерными, и добавил: «В тот день у них не было цели встретиться, была цель войти в здание правительства и там провести акцию, это было замаскировано под встречу. Я могу сказать, что город очень маленький, и их внутренние разговоры, организационные вопросы, когда высокопоставленные лица «Дашнакцутюн» стоят у здания министерства и по телефону громко говорят: «скажите, пусть придет много людей, у нас мало людей, весь план проваливается», они должны быть внимательны, потому что в Армении у всех есть видеокамеры, люди все слышат. Они должны быть немного более внимательными при организации [подобных акций]».