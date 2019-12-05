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Политика

«Мой шаг» и «Лусавор Айастан» не разделяют мнение РПА о «политическом преследовании», ППА такую возможность не исключает

Третий президент Армении Серж Саргсян (архив)

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Обвинение, предъявленное бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который всего через шесть дней после избрания парламентом на пост премьер-министра под давлением массовых протестов ушел в отставку, Республиканская партия Армении (РПА) квалифицирует как «вопиющее проявление политического преследования». Нынешние власти в ответ заявляют: спросите у Сержа Саргсяна, как при его власти люди подвергались политическому преследованию.

РПА считает, что последние публичные выступления лидера партии Сержа Саргсяна обеспокоили действующие власти и предъявление обвинения является попыткой заставить политических оппонентов замолчать.

Депутат фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян
Депутат фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян

Между тем, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян заявил, что Серж Саргсян заговорил тогда, когда осознал, что в ближайшее время станет обвиняемым.

«В РПА организовали какое-то мероприятие, где очевидным образом был поднят этот вопрос, и он [Серж Саргсян - ред.], неизвестно почему, решил заговорить об уголовном преследовании, своем возможном задержании. У меня в то время возник вопрос, почему он решил заговорить о своем задержании. Сегодня уже понятно, почему он решил заговорить об этом в тот день, потому что, осознавая, что существует уголовное дело, по которому он может проходить, человек занял такую позицию, чтобы потом сказать: вот смотрите, это политическое преследование. В Армении никто больше не будет подвергаться политическому преследованию, по крайней мере, до тех пор, пока наша политическая сила находится у власти», - подчеркнул депутат.

Глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян
Глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян

Глава оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян придерживается четкого мнения о том, что в обвинении Сержа Саргсяна нет элементов политического преследования. «Если есть проблема с дизельным топливом, если эта проблема есть, естественно, во-первых, это позор, я не хочу входить в поле уголовного дела, но давайте говорить об обвинении, скажите: было или не было. Где здесь элемент политического преследования? Свободно говорят, свободно занимаются политикой, и продолжат ею заниматься, потому что, по сути, и в качестве меры пресечения избрана лишь подписка о невыезде, то есть, нет и речи об аресте, между тем, они подняли большой шум, что вот, мол арестовывают, и вдруг увидели, что не арестовали. Думаю, что здесь нет какого-либо элемента политического преследования», - сказал Марукян.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян
Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян

А вот депутат возглавляемой Гагиком Царукяном фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян не исключил, что Серж Саргсян подвергается политическому преследованию, в частности, из-за его недавних критических выступлений.

«Возможно, потому что, тем не менее, выступление Сержа Саргсяна не было похвалой в адрес властей, в нем прозвучали вопросы нашей правовой безопасности. Естественно, это не могло понравиться властям. Но я повторяю, что, будучи по специальности юристом, не могу утверждать, что возбуждение уголовного дела в отношении Сержа Саргсяна обусловлено исключительно политическими мотивами. Это не исключено, но чтобы делать такое утверждение, ты должен быть осведомлен, у меня такой информации нет», - заявил депутат.

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в организации хищения более 1 млн долларов. Специальная следственная служба сообщила, что в отношении экс-президента в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.


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