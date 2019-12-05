«Мой шаг» и «Лусавор Айастан» не разделяют мнение РПА о «политическом преследовании», ППА такую возможность не исключает

Обвинение, предъявленное бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который всего через шесть дней после избрания парламентом на пост премьер-министра под давлением массовых протестов ушел в отставку, Республиканская партия Армении (РПА) квалифицирует как «вопиющее проявление политического преследования». Нынешние власти в ответ заявляют: спросите у Сержа Саргсяна, как при его власти люди подвергались политическому преследованию.

РПА считает, что последние публичные выступления лидера партии Сержа Саргсяна обеспокоили действующие власти и предъявление обвинения является попыткой заставить политических оппонентов замолчать.

Между тем, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян заявил, что Серж Саргсян заговорил тогда, когда осознал, что в ближайшее время станет обвиняемым.

«В РПА организовали какое-то мероприятие, где очевидным образом был поднят этот вопрос, и он [Серж Саргсян - ред.], неизвестно почему, решил заговорить об уголовном преследовании, своем возможном задержании. У меня в то время возник вопрос, почему он решил заговорить о своем задержании. Сегодня уже понятно, почему он решил заговорить об этом в тот день, потому что, осознавая, что существует уголовное дело, по которому он может проходить, человек занял такую позицию, чтобы потом сказать: вот смотрите, это политическое преследование. В Армении никто больше не будет подвергаться политическому преследованию, по крайней мере, до тех пор, пока наша политическая сила находится у власти», - подчеркнул депутат.

Глава оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян придерживается четкого мнения о том, что в обвинении Сержа Саргсяна нет элементов политического преследования. «Если есть проблема с дизельным топливом, если эта проблема есть, естественно, во-первых, это позор, я не хочу входить в поле уголовного дела, но давайте говорить об обвинении, скажите: было или не было. Где здесь элемент политического преследования? Свободно говорят, свободно занимаются политикой, и продолжат ею заниматься, потому что, по сути, и в качестве меры пресечения избрана лишь подписка о невыезде, то есть, нет и речи об аресте, между тем, они подняли большой шум, что вот, мол арестовывают, и вдруг увидели, что не арестовали. Думаю, что здесь нет какого-либо элемента политического преследования», - сказал Марукян.

А вот депутат возглавляемой Гагиком Царукяном фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян не исключил, что Серж Саргсян подвергается политическому преследованию, в частности, из-за его недавних критических выступлений.

«Возможно, потому что, тем не менее, выступление Сержа Саргсяна не было похвалой в адрес властей, в нем прозвучали вопросы нашей правовой безопасности. Естественно, это не могло понравиться властям. Но я повторяю, что, будучи по специальности юристом, не могу утверждать, что возбуждение уголовного дела в отношении Сержа Саргсяна обусловлено исключительно политическими мотивами. Это не исключено, но чтобы делать такое утверждение, ты должен быть осведомлен, у меня такой информации нет», - заявил депутат.

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в организации хищения более 1 млн долларов. Специальная следственная служба сообщила, что в отношении экс-президента в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.



