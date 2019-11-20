Серж Саргсян с трибуны ЕНП подверг критике действующие власти Армении

«В моей стране смена власти произошла исключительно мирным путем», - заявил третий президент Армении, председатель Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян, выступая на проходящем сегодня в Загребе (Хорватия) съезде Европейской народной партии (ЕНП).

Он отметил, что его целью было одно: не позволить, чтобы были человеческие жертвы, и удержать государство от опасных потрясений.

«Пришедшие к власти под именем революции в действительности в течение прошедших полутора лет не внесли никакого революционного изменения или революционного прорыва во внешней или внутренней повестке страны. Более того, в стране происходят опасные, угрожающие демократии процессы, подорваны основы конституционности, не действует принцип разделения и сбалансированности властей. Многочисленными фактами очевидно нарушена независимость судебной власти. Осуществляются политические преследования», - заявил Серж Саргсян.

По его словам, регулярными стали агрессивные действия в отношении оппозиционных средств информации и активистов, нетерпимость и слова ненависти достигли тревожных размеров.

«В прошлом году я ушел, чтобы мой народ попытался построить лучшее государство, однако сегодня уже все более и более отчетливо звучат голоса тех людей, которые обвиняют меня в том, что уступил власть популистам», - отметил он.

Экс-президент Армении также сказал, что в том, что произошло в Армении, была также и вина прежней власти. «Но заверяю, что для нас всегда приоритетными и жизненными были вопросы безопасности и мира, и по этой причине, возможно, некоторые вопросы были подчинены решению этих задач», – сказал Саргсян.

Обращаясь к карабахской проблеме, Серж Саргсян подчеркнул, что нынешний переговорный этап карабахского конфликта вызывает у него озабоченность. Он отметил, что хорошо знает цену миру и с этой точки зрения любые, даже плохие переговоры предпочтительнее войны.

«Очень важно, чтобы посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжали получать безусловную поддержку международного сообщества. К сожалению, мы становимся свидетелями того, как Азербайджан продолжает вооружаться и угрожать Арцаху и Армении. Хочу, чтобы в Баку вновь услышали этот мой мессидж: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, и проблема не имеет военного решения», – подчеркнул Саргсян.

Он отметил, что отношения Армения-ЕС и сегодня развиваются на основах, заложенных в период его руководства вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском. «Заключенное в 2017 году в Брюсселе соглашение должно воплотиться в жизнь, улучшив жизнь наших граждан. С этой высокой трибуны прошу вас по возможности ускорить процесс ратификации [Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС – ред.]», – заключил Серж Саргсян.