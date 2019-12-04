Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

РПА считает предъявленное Сержу Саргсяну обвинение политическим преследованием

Смотрите комментарии

«Считаем предъявленное Сержу Саргсяну обвинение исключительно вопиющим проявлением политического преследования», - говорится в заявлении Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА).

Партия напомнила, что сегодня стало известно, что Специальной следственной службой предъявлено обвинение председателю РПА, третьему президенту Армении Сержу Саргсяну, а затем отметила, что предъявленное обвинение является сфабрикованным и абсурдным.

В заявлении сказано:

«1. Предъявленное Сержу Саргсяну обвинение считаем исключительно вопиющим проявлением политического преследования.

2. Цель данного процесса заключается в том, чтобы заставить замолчать политических оппонентов на фоне угроз Армении и Арцаху, в том числе – в контексте последних развитий в переговорном процессе.

3. Подобными грубыми шагами власти преследуют цель также отвлечь внимание армянского народа от множества других проблем, которые с каждым днем все больше усугубляются в стране.

4. Эти примитивные уловки под видом провозглашенной «борьбы с коррупцией» обречены, поскольку встретят непреклонное противодействие, как со стороны РПА, и других политических сил, так и общества.

5. Вся ответственность за данный процесс возлагается на популистский и авторитарный режим, захвативший власть в Армении.

6. Республиканская партия Армении заявит о данном вопросе и развитиях вокруг данного вопроса также на соответствующих международных платформах и форматах».

РПА также напомнила, что «всегда выражала обеспокоенность по поводу ситуации в стране, несправедливости, политических преследований, нарушений основных свобод, недопустимости атмосферы ненависти и нетерпимости, а также вызовов безопасности Армении и Арцаха, ослабления армянских позиций в переговорном процессе, угроз двум армянским государствам в условиях глобальных геополитических развитий».

Согласно заявлению партии, у действующей администрации «вызывает конвульсии внутриполитическая и внешнеполитическая деятельность Республиканской партии, что особенно стало заметно после известного выступления лидера РПА в Загребе, в котором были затронуты проблемы, касающиеся жизненных интересов армянского народа, и были даны четкие, в том числе внешнеполитические оценки».

Напомним, третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в организации хищения более 1 млн долларов. Специальная следственная служба сообщила, что в отношении экс-президента в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG