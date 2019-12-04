РПА считает предъявленное Сержу Саргсяну обвинение политическим преследованием

«Считаем предъявленное Сержу Саргсяну обвинение исключительно вопиющим проявлением политического преследования», - говорится в заявлении Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА).

Партия напомнила, что сегодня стало известно, что Специальной следственной службой предъявлено обвинение председателю РПА, третьему президенту Армении Сержу Саргсяну, а затем отметила, что предъявленное обвинение является сфабрикованным и абсурдным.

В заявлении сказано:

«1. Предъявленное Сержу Саргсяну обвинение считаем исключительно вопиющим проявлением политического преследования.

2. Цель данного процесса заключается в том, чтобы заставить замолчать политических оппонентов на фоне угроз Армении и Арцаху, в том числе – в контексте последних развитий в переговорном процессе.

3. Подобными грубыми шагами власти преследуют цель также отвлечь внимание армянского народа от множества других проблем, которые с каждым днем все больше усугубляются в стране.

4. Эти примитивные уловки под видом провозглашенной «борьбы с коррупцией» обречены, поскольку встретят непреклонное противодействие, как со стороны РПА, и других политических сил, так и общества.

5. Вся ответственность за данный процесс возлагается на популистский и авторитарный режим, захвативший власть в Армении.

6. Республиканская партия Армении заявит о данном вопросе и развитиях вокруг данного вопроса также на соответствующих международных платформах и форматах».

РПА также напомнила, что «всегда выражала обеспокоенность по поводу ситуации в стране, несправедливости, политических преследований, нарушений основных свобод, недопустимости атмосферы ненависти и нетерпимости, а также вызовов безопасности Армении и Арцаха, ослабления армянских позиций в переговорном процессе, угроз двум армянским государствам в условиях глобальных геополитических развитий».

Согласно заявлению партии, у действующей администрации «вызывает конвульсии внутриполитическая и внешнеполитическая деятельность Республиканской партии, что особенно стало заметно после известного выступления лидера РПА в Загребе, в котором были затронуты проблемы, касающиеся жизненных интересов армянского народа, и были даны четкие, в том числе внешнеполитические оценки».

Напомним, третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в организации хищения более 1 млн долларов. Специальная следственная служба сообщила, что в отношении экс-президента в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.