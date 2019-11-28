Мэрия Еревана обнародовала имена дарителей мусоровозов

Мэрия Еревана сегодня обнародовала названия компаний и имена лиц, пожертвовавших Еревану 21 мусороуборочную машину, объяснив это общественным требованием.

В течение нескольких дней оппозиционеры выражали недовольство тем, что список доноров держится в секрете, в то время как эти машины стоят десятки тысяч долларов, и это может содержать в себе коррупционные риски.

Пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян пояснил: «Процесс пожертвования, как и любой договор, любой процесс приобретения или передачи, имеет определенные этапы и определенные переговоры, это процесс. Если начинать общественные обсуждения, когда процесс все еще не завершен, причем в тех условиях, когда понятно, что есть политические обсуждения, в некоторых случаях - спекуляции, сплетни в прессе и прочее и прочее, эти договора и эти пожертвования просто сорвутся, и город не получит то, что хочет иметь».

Согласно представленному мэрией списку, к примеру, 14 мусоровозов подарило ООО «Н и С Констракшн», 3 мусоровоза – ООО «Алекс энд холдинг», которое, кстати, связывают с именем бывшего депутата, бизнесмена Самвела Алексаняна.

Однако пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян сказал, что это не задача мэрии - выяснять, стоит ли за той или иной компанией какой-либо бизнесмен или нет. «Если вы считаете, что это компания «Алекс холдинг» и она имеет отношение к семье Самвела Алексаняна, то я говорю, что я не могу и тем более Айк Марукян не может делать заявление на основании распространяемых сплетен».

На вопрос Радио Азатутюн, если бы Самвел Алексанян лично преподнес пожертвования мэрии Еревана, приняла бы их мэрия, Акоп Карапетян ответил: «Причин не принимать в данный момент нет, конечно. Изначально держать какую-то дистанцию, гнушаться общением с Самвелом Алексаняном или не принимать от него подарки, такого нет».

Оппозиция также подняла вопрос коррупционных рисков, в частности, были подозрения, что в обмен на получение разрешения на строительство компаниям предлагалось купить и подарить мусороуборочные машины либо в рамках данного строительства предоставить мэрии определенную территорию.

Представитель мэрии в этой связи сказал что ООО «Н и С Констракшн» до пожертвования получила разрешение на строительство.

Пожертвования были сделаны за последние 4 месяца, то есть, начиная с августа.

Проблема уборки и вывоза мусора в Ереване обострилась в начале лета, когда «Санитек» прекратила выполнять свои обязательства.

Еще в октябре на пресс-конференции, посвященной празднованию Эребуни-Ереван, на вопрос Радио Азатутюн, чем обусловлено то, что в прошлые годы из бюджета Еревана выделялось меньше средств, чем в этом году, вице-мэр Тигран Вирабян ответил: «В предыдущие годы с целью празднования Эребуни-Ереван были спонсорское содействие и пожертвования, чего в этом году нет. Потому что пожертвований просто так не бывает, и мы тратим только тот бюджет, который предусмотрен бюджетом города Ереван».

На наш вопрос, почему же в данном случае пожертвования принимаются, пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян ответил: «Вспомогательные средства городского хозяйства: техника, имущество, жилплощадь принимаются исключительно в тех случаях, когда за подарок город ничего не дает, никаких обязательств на себя не берет. Я знаю конкретный случай, когда человек предложил подарить какое-то имущество городу в обмен на рекламу, и мэр отклонил это предложение, потому что это твердый принцип. Что касается сказанного г-ном Вирабяном, он сказал это в конкретном контексте. То есть, приходят организации и говорят: мы проведем этот концерт или это мероприятие, но там должны быть такие-то компоненты или концерт должен иметь такое-то содержание. В этом контексте принятие пожертвований или спонсорства нежелательно».