Хаджакян: Распутывается клубок коррупционных сделок мэрии

«Это коррупционные сделки, которыми должны заняться правоохранительные органы», - сегодня в прямом эфире в Facebook заявил руководитель оппозиционной фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян, обнародовав оказавшиеся у него некоторые документы мэрии.

Один из этих документов касается территории, принадлежащей жене бизнесмена Самвела Алексаняна. Как утверждает оппозиционный член Совета старейшин, это сделка, в результате которой мэрия получила в дар мусороуборочную машину.

«Если мы посмотрим на периоды времени, то увидим, что гражданин обратился 23 сентября, и это совпадает с тем периодом, когда муниципалитет получил мусороуборочные машины, в результате чего произошла приватизация этого самовольного строения», - сказал Хажакян.

Мэр Айк Марутян 4 ноября принял решение узаконить самовольное строение, находящееся на территории площадью 0,6 гектара в столице. По словам Хажакяна, эта территория принадлежит жене бизнесмена Самвела Алексаняна Шогерине Мкртчян.

«И что выясняется? Застройка города, градостроительство вновь превратилось в торг», - отметил глава фракции «Луйс».

Вчера после длительной критики мэрия обнародовала список организаций и лиц, пожертвовавших Еревану 21 мусороуборочную машину. Согласно представленному мэрией списку, к примеру, 14 мусоровозов подарило ООО «Н и С Констракшн», 3 мусоровоза – ООО «Алекс энд холдинг». Этот список, согласно изданию «Хетк», связан с родственниками бывших и нынешних чиновников. К примеру, ООО «Алекс энд холдинг» связывают с именем бывшего депутата, бизнесмена Самвела Алексаняна.

До этого городские власти утверждали, что Самвела Алексаняна в этом списке нет. И после опубликования списка пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян вчера заявил, что это не задача мэрии - выяснять, стоит ли за той или иной компанией какой-либо бизнесмен или нет.

По словам Хажакяна, распутывается клубок коррупционных сделок мэрии. Глава оппозиционной фракции «Луйс» Совета старейшин подозревает, что сделка с женой Самвела Алексаняна является как раз коррупционной, поскольку за короткое время было невозможно узаконить строения на огромной территории. С другой стороны, по словам Хажакяна, мэр подписал это решение, находясь в отпуске.

«4 ноября, если вы откроете прессу, это тот период, когда Айка Марутяна не было в стране, он отсутствовал в городе, и тогда, фактически, было подписано решение, что, естественно, было сделано с его ведома», - подчеркнул Давид Хаджакян.

Мы позвонили на принадлежащий Самвелу Алексаняну номер телефона. Однако знакомый голос утверждал, что он не Алексанян, а его водитель. «Это не господин Алексанян, это его помощник - Арман», - сообщил наш собеседник.

Другая представленная Хаджакяном сделка связана с бывшим председателем Комитета государственных доходов Гагиком Хачатряном, который в настоящее время обвиняется по нескольким статьям. По словам Хажакяна, принадлежащая Хачатряну компания на улице Шираки в качестве дара строит стоянку для мусороуборочных машин мэрии, и за это ей разрешили на улице Терьяна, на месте дома Африкянов, построить не 12-этажное, а 22-этажное здание.

Между тем, пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян в бесебе с Радио Азатутюн заявил, что это заявление Хажакяна является манипулятивным и не соответствует действительности. Акопян утверждает, что разрешение на строительство жилого дома на улице Терьяна было выдано еще в 2017 году, когда Марутян не был мэром.

«В 2017 году, извините, могу спутать месяц, понятно, Айк Марутян не был мэром Еревана, и в этом документе дается разрешение на строительство здания высотой 75 метров, что соответствует 22 или 23 этажам», - отметил Карапетян.

Что касается замечаний Хаджакяна относительно территории площадью 0,6 гектара, принадлежащей жене Самвела Алексаняна, то пресс-секретарь мэра сказал, что они сейчас это изучают. Но другое замечание Хаджакяна, связанное с темной сделкой по узакониванию принадлежащего семье Самвела Алексаняна «Мегамола», также не имеет ничего общего с реальностью, утверждают в мэрии.

«У меня под рукой акт о завершении строительства развлекательного центра «Мегамол» от 20 сентября 2018 года. Как вы помните, последние выборы в Совет старейшин состоялись 23 сентября 2018 года, то есть, попытка связать акт о завершении строительства центра «Мегамол», который был подписан тогдашним исполняющим обязанности мэра Камо Ареяном, с получением городом в дар какого-то имущества в 2019 году не только не соответствует действительности, но и такое заявление со стороны ответственного лица вызывает недоумение», - сказал пресс-секретарь мэра.

Мэрия Еревана обещает в ближайшее время подробно ответить на все эти замечания.