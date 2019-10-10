День Еревана в этом году будет отмечаться 19 октября, заявил сегодня министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

На сегодняшнем заседании правительства он, в частности, доложил: «Решением 822 от 23 июня 2005 года, День Еревана отмечается в третью субботу октября. Учитывая, что в мероприятиях по случаю Дня Еревана принимают участие многие иностранные гости, представители городов-побратимов, а также многие наши соотечественники, а кроме того для организации этих работ желательно, чтобы день был более гибким для организации мероприятия, предлагается внести изменение в решение 822 и установить, что День Еревана отмечается в октябре, и в соответствии с этим установить, что в этом году он будет отмечаться 19 октября».

На торжества по случаю 2801-летия Эребуни-Ереван, как заявил вице-мэр Тигран Вирабян, в этом году планируется израсходовать 150 млн драмов.



На подобные мероприятия в 2018 году из бюджета было выделено более 800 млн драмов, из которых было израсходовано 506 млн драмов.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн вице-мэр сказал, что в предыдущие годы с целью празднования Эребуни-Ереван былы спонсорское содействие и пожертвования, чего в этом году нет.

«Потому что пожертвований просто так не бывает, и мы тратим только тот бюджет, которые предусмотрен бюджетом города Ереван, и в праздновании Эребуни-Ереван в данном случае никаких меценатов нет. Если вы пролистаете прессу, то увидите, что ряд пожертвований не дошли до адресатов. И в этом случае мы избегаем брать любые пожертвования. Я более чем уверен, что в нашем случае, если будут пожертвования, по пути они не окажутся в домах наших друзей, но в любом случае мы избегаем этой практики», - сказал Вирабян.

В этом году торжества пройдут не только в центре города, но будут распределены в равной степени по всем административным районам.

Официальное мероприятие состоится в Национальном академическом театре оперы и балета, где будет представлен отчет о выполненных за год работах.

Мэрия в этом году отказалась также от мероприятия, проводимого на сцене на центральной площади.

«Впервые, по крайней мере, за последние 10 лет в заявке на организацию празднования Ереван-Эребуни представлен больше, чем один участник», - сказал вице-мэр.



