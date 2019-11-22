Это не столько политический, сколько правовой вопрос - посол РФ о находящихся в России бывших армянских чиновниках

«Моя позиция в этом вопросе заключается в том, что это не столько политический, сколько правовой вопрос», - в беседе с Радио Азатутюн сказал посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о том, какова позиция российской стороны касательно того, что разыскиваемые в Армении бывшие высокопоставленные армянские чиновники находятся в России.

На замечание, что здесь есть и политический фактор, например, бывший министр обороны Микаэл Арутюнян имеет статус обвиняемого по делу «1 марта», и, как выяснилось, он является гражданином России, российский посол ответил: «Я воздержусь от подобных политических комментариев, тем более, что не знаком с деталями дела».

Посол РФ отметил, что не хочет давать политические оценки по этим вопросам. «Я не готов давать политическую оценку по этому вопросу, я оставляю это экспертам и журналистам. А как посол я предлагаю сосредоточиться на правовой стороне вопроса», - сказал он.

Что касается того, что российские журналисты на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вновь задали вопрос о Гарегине Нжде, то Сергей Копыркин заметил, что это вопросы, связанные с нашей общей историей. «Конечно, это довольно деликатные вопросы, учитывая международный и политический контекст, когда мы видим попытки переписать историю», - сказал посол.

На другой вопрос Радио Азатутюн о том, что президент России Владимир Путин во время своего последнего визита в Ереван встретился с супругой второго президента Армении Роберта Кочаряна Беллой Кочарян, означает ли эта встреча поддержку, оказываемую Роберту Кочаряну со стороны России, посол ответил: «Для меня это означает, что встреча была с Беллой Кочарян, других комментариев дать не могу, поскольку это была не моя встреча, а встреча президента».