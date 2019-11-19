После разгромного поражения Армении в выездном матче против сборной Италии главный тренер команды Абраам Хашманян заявил, что готов уйти в отставку. Но в случае если футбольное руководство решит оставить его у руля сборной, то, по его словам, ему придется менять все.

В матче на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо 18 ноября подопечные Хашманяна поставили антирекорд в истории новейшего армянского футбола, пропустив девять голов. Матч закончился со счетом 9:1 в пользу «Скуадры Адзурры». Поражение было воспринято как позор со стороны всего армянского футбольного сообщества. Критика обрушилась, в частности, на игру сборной в обороне. Но больше всего нареканий вызвала игра голкипера Арама Айрапетяна, которому за весь матч удалось сделать всего три сейва.

Проводящий свой второй матч на посту главного тренера Хашманян назвал произошедшее на поле настоящим фиаско.

«Приняв на себя руководство командой, я думал, что такое возможно. Можно сказать, что я взял весь удар на себя. Сегодня, возможно, неправильно говорить, что мы предстали национальной сборной, поскольку почти весь основной состав команды отсутствовал из-за проблем, травм», - сказал он.

Хашманян заявил, что если руководство Федерации футбола Армении решит, что это его вина, то он готов уйти в отставку, а если такого решения не будет, ему придется все полностью менять. «Потому что, на мой взгляд, ничего не соответствует тому, что должно соответствовать национальной сборной, даже менталитет. Нечего сказать после такой игры, такого поражения, нельзя найти никакого оправдания», - сказал он.

Игроки сборной Армении Ованнес Амбарцумян и Эдгар Бабаян после матча принесли извинения всем болельщикам.

Член исполкома Федерации футбола Армении Арен Мкртчян прокомментировал позорное поражение. По его словам, в самом крупном поражении команды в ее истории виноваты все – футболисты, тренер, федерация и ее исполнительный комитет, а ответственным номером один является президент Федерации футбола Армении, бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

По словам Арена Мкртчяна, вопрос о его отставке сейчас не стоит на повестке дня, но когда это произойдет, они объявят об этом. Он добавил, что исполнительный комитет не имеет полномочий отстранять президента федерации, но имеет право созывать общее собрание и ставить вопрос на нем.