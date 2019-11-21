Гостиничный комплекс «Голден Пелес» в Цахкадзоре будет отчужден на классическом аукционе

Правительство Армении сегодня решило отчуждать находящийся в собственности государства гостиничный комплекс «Голден Пелес» в Цахкадзоре, а также все находящееся внутри него движимое имущество, на классическом аукционе – одним лотом.

Как передает пресс-служба правительства Армении, проектом предусматривается отчуждение гостиничного комплекса «Голден Пелес», закрепленного за Комитетом по управлению госимуществом, а также 3257 единиц движимого имущества и земельного участка площадью 1,38 га, выделенного для использования и обслуживания зданий.

По состоянию на 20 ноября, оценочная стоимость имущества составляет 7 млрд 526 млн 457 тыс. 800 драмов (свыше 15 млн 762 тыс. долларов), из которых здания и строения оценены в 7 млрд 204 млн 568 тыс. 800 драмов, движимое имущество – в 321 млн 889 тыс. драмов., а земельный участок - 62 млн 431 тыс. 200 драмов.

Стартовая цена подлежащего отчуждению на аукционе имущества составляет 100 процентов оценочной стоимости. Согласно решению, покупатель также должен заплатить сумму, предусмотренную за решение о стоимости имущества – 4млн 944 тыс. 600 драмов (включая НДС).

Планируется с целью продажи имущества, не проданного во время первого аукциона, организовать еще три аукциона, во время каждого последующего аукциона снижая стартовую цену продажи имущества на 5% от стартовой цены последнего аукциона.

Вице-премьер Тигран Авинян отметил, что аукцион, вероятно, состоится 19 декабря, и призвал всех заинтересованных в этом вопросе бизнесменов принять в нем участие.

Напомним, гостиничный комплекс «Голден Пелес» в Цахкадзоре в качестве пожертвования был передан государству бывшим главой Таможенной службы Арменом Аветисяном. Члены семьи Армена Аветисяна в рамках возбужденного уголовного дела 19 ноября 2018 года представили в Комитет по управлению госимуществом заявление о даре государству гостиницы «Голден Пелес».