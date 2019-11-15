Анкара осуждает убийство армянского священнослужителя в Сирии и помимо ИГИЛ подозревает в этом курдов

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило убийство настоятеля Армянской католической церкви в Камышлы, в то же время, отметив, что террористический акт был совершен на территории, контролируемой курдскими силами, которые Анкара считает террористическими.

По сообщению газеты Daily Sabah, в заявлении МИД Турции говорится: «Мы глубоко опечалены тем, что священнослужитель армянской общины в Сирии погиб в результате гнусного нападения, которое произошло на территории, контролируемой террористическими организациями Демократический союз Сирии, Отряды народной самообороны и Рабочая партия Курдистана (PYD/YPG/PKK). Мы решительно осуждаем этот террористический акт и выражаем наши соболезнования народу Сирии».

В заявлении, опубликованном в четверг, также говорится, что непосредственными подозреваемыми в этом инциденте являются действующие в этом регионе террористические организации «Исламское государство», Отряды народной самообороны и Рабочая партия Курдистана, которые постоянно нацелены на всех сирийцев, включая христиан.

Подтверждая решимость Турции бороться с терроризмом и всеми его проявлениями, МИД этой страны сообщил, что Турция, действуя совместно с международным сообществом, постарается найти тех, кто совершил этот теракт.

11 ноября в Сирии террористы «Исламского государства» открыли огонь и убили настоятеля Армянской католической церкви, священника Овсепа Петояна и его отца, священника Абраама Петояна.

МИД Армении решительно осудил этот террористический акт и отметил, что жизнь священнослужителей оборвалась в тот момент, когда они несли службу в истощенной войной общине Дейр-эз-Зор.

Согласно разным источникам, ответственность за убийство представителей духовенства взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».