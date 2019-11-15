МОНКС выражает готовность провести встречи с заинтересованными сторонами

Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) подтверждает свою готовность обсудить все имеющиеся вопросы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МОНКС напоминает, что проект закона РА «О высшем образовании и науке» является рабочим документом, в ближайшие дни на этапе общественных обсуждений министр и другие представители министерства проведут встречи со всеми заинтересованными сторонами.

Все волнующие общественность темы будут обсуждены в ходе этих встреч. Повестка дня встреч будет определена вскоре.

Требование об отставке главы МОНКС Араика Арутюняна было выдвинуто, в том числе и молодежным крылом АРФ «Дашнакцутюн, после того, как министерство выступило с законодательной инициативой сделать преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» факультативным. К этому требованию и сидячим акциям протеста присоединились также студенты филологического факультета Ереванского государственного университета. Свою озабоченность в связи с этим вопросом высказали и преподаватели.

Вопрос обострился после состоявшегося на днях перед станцией метро «Площадь Республики» скандального перформанса «Волнение и звонок», когда выяснилось, что на эту постановку Министерство образования, науки, культуры и спорта выделило грант в размере 2,7 млн драмов.

Министр Араик Арутюнян заявил, что не собирается подавать в отставку и готов обсудить все вопросы, а также несколько раз было сказано, что эти предметы не полностью исключаются из программ вузов, а становятся факультативными.