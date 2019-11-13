«Уложим на асфальт, размажем по стенкам» - Пашинян предупредил тех, кто попытается угрожать депутату

Сегодня во время правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян ответил на вопросы депутатов.

У армянской стороны нет намерения заводить переговоры в тупик

«Как карабахская проблема может быть урегулирована без выражения позиции народа Карабаха?» - заявил премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что «министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал то, что все мы знали».

Лавров в Ереване заявил, что «без народа Нагорного Карабаха невозможно будет сформулировать какое-либо соглашение», подчеркнув, что Армения его просто не подпишет.

«Он сказал то, что все мы знали, то есть, все это произошло у нас на глазах, там нет вопросов, по крайней мере, для нас, естественно, тем более для стран-сопредседателей. Конечно, очень радостно, что глава МИД РФ это констатировал, но в то же время это логично, и хорошо, что все это констатировано», - добавил Никол Пашинян.

Касаясь карабахской проблемы, премьер-министр Армении подчеркнул, то за прошедшие после революции полтора года международное сообщество поняло, что у армянской стороны нет намерения заводить переговорный процесс в тупик, более того, переговорный процесс не только не зашел в тупик, но и для сторон создаются благоприятные условия для достижения урегулирования проблемы.

«Все наши партнеры констатировали, что у нас не только нет намерения заводить переговорный процесс в тупик, но и наоборот, мы говорим, что есть многочисленные вопросы, без уточнения и урегулирования которых вести эффективный переговорный процесс невозможно. И я считаю, что в плане понимания сформировались некоторые общие восприятия, не с точки зрения конкретных параметров содержания вопроса, а с точки зрения предпосылок. И по части предпосылок решения вопроса наши представления получили большее понимание, поскольку было зафиксировано, что наши позиции конструктивны»», – заявил премьер.

Продолжая тему карабахского конфликта, депутат Арман Бабаджанян спросил, верна ли появившаяся в прессе информация о том, что премьер-министр в Карабахе на встрече с членами партии «Свободная родина» сказал, что в данный момент Мадридские принципы не лежат на столе переговоров. Бабаджанян спросил, что в таком случае лежит на столе переговоров и возможно ли, что будет внесен новый документ. Никол Пашинян ответил, что произошло недопонимание.

«В тот день я не сказал ничего нового, отличного от того, что я сказал на совместном заседании советов безопасности Арцаха и Армении в Степанакерте 12 марта 2019 года. В этом выступлении я сказал, что до тех пор, пока все параметры Мадридских принципов для нас не будут прозрачны, нам трудно сказать, мы принимаем их в качестве основы для урегулирования или нет», - сказал он.

«Региональная ситуация и атмосфера показывают, что сейчас февраль»

Никол Пашинян сегодня в парламенте коснулся также перспектив урегулирования армяно-турецких отношений, а также прозвучавшего в Ереване заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что еще в 2010 году они предупредили армянскую сторону, что не нужно воодушевляться армяно-турецкими протоколами, поскольку они вряд ли вступят в силу без урегулирования карабахского конфликта.

Премьер-министр Армении сказал, что согласен с Лавровым, и привел пример, используя метафору: «Если на дворе февраль, и кто-то предложит искупаться в Севане, то это предложение будет не очень логичным. В данный момент региональная ситуация и атмосфера показывают, что сейчас февраль, и не надо собирать вещи, идти купаться, так как можно простудиться, получить воспаление легких со всеми вытекающими из этого последствиями, что уже один раз произошло».

Контакты Никола Пашиняна и Владимира Путина имеют беспрецедентную динамику

Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что армяно-российские отношения достигли нового уровня, Никол Пашинян сказал, что его контакты с Владимиром Путиным имеют беспрецедентную динамику. По словам премьер-министра, все те вопросы, которые возникают с обеих сторон, с течением времени получают ответы. Пашинян, кстати, сообщил, что в 2020 году он совершит официальный визит в Россию, а во второй половине 2020 года или в первой половине 2021 года Армению с официальным визитом посетит Владимир Путин.

«Я еще летом прошлого года сказал, что у нас протекает процесс, чтобы в наших отношениях были зафиксированы новый уровень и качество. Могу сказать, что сейчас это зафиксировано и происходит», - добавил Пашинян.

«Уложим на асфальт, размажем по стенкам»

Премьер-министр также обратился к вопросу о том, достаточно ли для искоренения криминальной субкультуры новых регулировок, вводящих уголовное наказание за формирование криминальной субкультурной группы. Никол Пашинян сказал, что пропаганда и героизация уголовной субкультуры в Армении должны быть искоренены, поскольку они тесно сопровождают коррупцию.

Он строго предупредил: «Если есть люди, в том числе политические деятели, в том числе депутаты, которые думают, что в связи с этим законом, например, могут опосредованно угрожать депутатам, например, докладчикам по этому вопросу, то я говорю прямо, что мы уложим их на асфальт, размажем по стенкам в буквальном смысле этого слова. Пусть никто не пытается, будь он бывший или действующий криминальный элемент, пусть не думает, что, скажем, он обворовал половину второго города республики, а сейчас сможет трепыхаться. Пусть зарубят себе на носу, а если этого не сделают, то вы увидите эти сцены воочию».