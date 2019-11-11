Лавров: Без народа Нагорного Карабаха невозможно будет сформулировать какое-либо соглашение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший в Армению впервые после бархатной революции, сделал примечательное заявление.

«Без народа Нагорного Карабаха, его населения невозможно будет сформулировать какое-либо соглашение [по урегулированию нагорно-карабахского конфликта]», - заявил Лавров, добавив, что Армения его просто не подпишет.

Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретились с журналистами чуть позже полудня, по завершении переговоров, которые он охарактеризовал как «весьма удовлетворительные».

Кстати, отвечая на вопрос, как относится Москва к предложению Еревана о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров, Сергей Лавров напомнил, что усилиями одного из бывших президентов Армении Степанакерт выбыл из переговоров.

Лавров, фактически, намекнул на Роберта Кочаряна: «Состав участников переговоров должны согласовывать и устанавливать сами стороны переговоров. На раннем этапе, когда были прекращены военные действия, Нагорный Карабах был участником переговоров, однако на каком-то этапе один из бывших президентов Армении решил, что интересы Нагорного Карабаха должен представлять Ереван. В любом случае мы, как сопредседатели, можем только добавить, что процесс проходил по общему согласию. Без народа Нагорного Карабаха, его населения невозможно будет сформулировать какое-либо соглашение. Армения его просто не подпишет. Мы исходим из этого. Говоря о Нагорном Карабахе, я хочу отметить то, что сегодня на нашей встрече сказал премьер-министр Никол Пашинян. Он напомнил о своем публичном заявлении, что заключительные договоренности должны учитывать интересы и Армении, и Карабаха, и Азербайджана. Трудно спорить с этим подходом».