МИД: «Стороны не ведут переговоров по какому-то конкретному документу»

На нынешнем этапе урегулирования карабахского конфликта стороны не ведут переговоров по какому-то конкретному документу, сообщила сегодня Радио Азатутюн пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

Радио Азатутюн попросило Нагдалян прокомментировать тот факт, что в своем последнем заявлении министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил некоторый оптимизм по поводу мирного процесса, в то время как после сентябрьской встречи в Нью-Йорке он выразил разочарование. Глава МИД Азербайджана также упомянул обсуждаемые документы. Радио Азатутюн поинтересовалось изменилось ли что-то и о каких документах идет речь.

«Мне бы не хотелось комментировать воодушевление, разочарование или оптимизм министра иностранных дел Азербайджана по поводу мирного процесса. Могу только сказать, что мирный процесс протекает без колебаний. Хочу подтвердить, что на данный момент стороны не ведут переговоров по какому-то конкретному документу», - ответила пресс-секретарь МИД Армении.

После вчерашних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном министр иностранных дел России Сергей Лавров, впервые после бархатной революции прибывший в Армению, выступил с примечательным заявлением. «Всем понятно, что без народа Нагорного Карабаха, его населения невозможно будет сформулировать какое-либо соглашение. Армения его просто не подпишет», - сказал Лавров.

Вскоре после ереванского заявления Лаврова, в тот же день, о переговорах по карабахскому урегулированию высказался также министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В целом, могу сказать, что в переговорах достигнут определенный прогресс, однако он больше на уровне слов. Мы хотели бы обсудить конкретные вопросы. Стороны договорились о переходе к конкретным переговорам. Я надеюсь, что в начале декабря в Братиславе (на встрече с министром иностранных дел Армении - ред.) мы проясним этот вопрос. Тогда и станет ясно, готова ли Армения к переговорам по сути или нет. Потому что документы уже находятся на столе», - в беседе с азербайджанским сайтом Report сказал Мамедъяров.