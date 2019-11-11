Пашинян и Лавров обсудили ряд вопросов повестки армяно-российских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который находится в Армении с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении,премьер-министр сначала отметил, что в последний раз Лавров был с официальным визитом в Армении два года назад, за это время в Армении произошли серьезные изменения, и результате этих изменений отношения между двумя странами получили новую динамику. Затем Пашинян подчеркнул, что с момента избрания премьер-министром Армении он неоднократно встречался с президентом и премьер-министром Российской Федерации.

«За последние 1,5 года у меня была возможность принять президента и премьер-министра России в Ереване, недавно приезжал министр обороны России в Армению, очень много высокопоставленных лиц приезжает, и, действительно, в наших отношениях, думаю, есть новая динамика. Недавно у нас была достигнута договоренность о том, что в будущем году состоится мой официальный визит в Россию, после этого состоится официальный визит президента России в Армению», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что Армения провела продуктивное председательство в Евразийском экономическом союзе, напомнив, что недавно в Ереване состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.

«Я думаю, что это было беспрецедентное мероприятие по своим масштабам. Я очень рад, что во время нашего председательства мы подписали договоры с Сингапуром, Сербией и вступили в силу соглашение о свободной торговле с Ираном и договор с Китаем. На этом фоне довольно хорошо развиваются наши экономические отношения, и мы надеемся, что в этом году товарооборот достигнет 2 млрд долларов, это довольно хороший результат», - отметил премьер-министр Армении.

По его словам, все это создает очень важные предпосылки для дальнейшего развития стратегических, союзнических отношений между двумя странами. Пашинян выразил уверенность, что визит Лаврова придаст новый импульс союзническим отношениям стран, и добавил, что, как и российский гость, с очень большим оптимизмом смотрит на дальнейшее развитие отношений двух стран.

Выразив благодарность за прием, Сергей Лавров передал премьер-министру теплые приветствия президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева и подчеркнул наличие тесных контактов между Арменией и Россией по линии разных ведомств.

«С Владимиром Путиным Вы встречались в этом году четыре раза, столько же – с Дмитрием Медведевым. У нас очень тесные контакты по линии экономических ведомств. Как Вы отметили, наши ведомства контактируют весьма интенсивно, что способствует дальнейшему расширению наших союзнических отношений. Буквально за последние полтора месяца здесь побывали министр обороны России С.К.Шойгу, министр здравоохранения России В.И.Скворцова, председатель Следственного комитета России А.И.Бастрыкин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания России В.В.Володин. По всем направлениям – парламентским, исполнительной власти, по линии гражданского общества – очень тесные контакты», - отметил глава МИД РФ, добавив, что в скором будущем в Ереване пройдет российско-армянский межрегиональный форум, а также готовится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Он с радостью констатировал, что развивается и неуклонно растет торговля. «Россия – ведущий партнер Армении, первый инвестор в армянскую экономику. Взаимодействию в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, конечно, всегда уделяется приоритетное внимание. Мы поздравляем Армению с очень результативным председательством в ЕАЭС. Через пару недель в Бишкеке состоится еще одно важное мероприятие – саммит ОДКБ, где также предстоит продвигать наше взаимодействие в вопросах, касающихся военно-политической безопасности, союзнического сотрудничества», - отметил Сергей Лавров.

Премьер-министр Республики Армения и министр иностранных дел Российской Федерации обсудили ряд касающихся политического и экономического сотрудничества вопросов повестки армяно-российских отношений.

Собеседники также обменялись мнениями по региональным вопросам и коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важную роль России в поддержании безопасности, стабильности и мира в регионе.

Никол Пашинян и Сергей Лавров подчеркнули важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и необходимость реализации гуманитарных программ с целью создания атмосферы взаимного доверия между сторонами.