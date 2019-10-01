«Наша организация, которой уже пять лет, крепнет из года в год» - Пашинян о ЕАЭС

В Ереване, в резиденции президента Армении, сегодня состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), для участия в котором в Армению прибыли лидеры семи государств.

Вчера в Ереван прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. В качестве лидера страны-наблюдателя в ЕАЭС в Армению также прибыл президент Молдовы Игорь Додон. В качестве приглашенных глав государств приехали президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Последним в Ереван сегодня прибыл президент России Владимир Путин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретил гостей у дверей президентской резиденции.

По прибытии лидеров стран в резиденцию президента Армении состоялась их краткая беседа, затем они вышли для групповой фотографии, а когда возвращались в резиденцию, журналистка грузинской телекомпании «Рустави 2» подошла и задала Путину вопрос о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства и выведет войска с оккупированных территорий Грузии.

«Мы всегда выполняем свои обязательства», - ответил президент России.

Сотрудники службы безопасности не позволили журналисту задать другие вопросы и оттеснили его в сторону.

После протокольной церемонии рукопожатия и фотографирования состоялось очередное заседание Высшего евразийского экономического совета в узком и расширенном составах.

Заседание в узком составе было закрытым для журналистов. Согласно официальному сообщению, в ходе заседания в узком составе руководители государств-членов ЕАЭС обменялись мнениями о процессе Евразийского экономического форума, обсудили нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС, а также коснулись вопросов деятельности Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Затем состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором, кроме глав государств-членов ЕАЭС, приняли участие глава государства–наблюдателя при союзе, президент Республики Молдова Игорь Додон, а также президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун в качестве почетных гостей.

Открывая заседание в узком составе, с приветственным словом выступил премьер-министр председательствующей в ЕАЭС Армении Никол Пашинян, который придал особую важность присутствию на саммите руководителей Молдовы, Ирана и Сингапура.

«Наша организация, которой уже пять лет, крепнет из года в год. Она уже доказала свою жизнеспособность и привлекательность в качестве международного интеграционного объединения. Я с радостью хочу отметить, что Армения вносит свой посильный вклад в это дело. В этом году Армения председательствует в ЕАЭС, мы приложили максимум усилий для осуществления этой ответственной функции. И сегодняшнее заседание, на котором кроме государств-членов союза присутствуют также и руководители Молдовы, Ирана и Сингапура, стало своеобразной кульминационной точкой нашего председательствования», - сказал Пашинян.

В своем выступлении на заседании в расширенном составе президент России Владимир Путин также выразил удовлетворение в связи с расширением союза.

«ЕАЭС развивается поступательно, создан объемный общий рынок, который успешно функционирует, а интеграционные процессы в рамках Евразийского союза оказывают самое благоприятное воздействие на рост экономик стран-участниц, способствуют повышению уровня жизни наших граждан.

«Хорошими темпами идет и процесс совершенствования союзного законодательства в сфере энергетики. Мы ожидаем, что уже в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию единого электроэнергетического рынка Евразэс. Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году. В первую очередь нужно завершить процесс унификации законодательств государств-членов в сфере поставки и транспортировки газа», - подчеркнул президент РФ.

На заседании ЕАЭС примечательным было выступление президента Ирана Хасана Рухани, который использовал повод для критики в адрес США и отметил, что для сотрудничества открываются новые перспективы.

«В основе мирового порядка лежит сотрудничество всех членов международного сообщества в многосторонних форматах. И все страны обязаны выступать против односторонности и в рамках своих международных обязательств содействовать поддержанию мира, безопасности и международного порядка. Некоторые страны, в том числе и Исламская Республика Иран, сопротивляются враждебным и односторонним действиям США, что привело к жестким и бесчеловечным санкциям, - сказал Рухани, продолжив: - В последние годы США преследуют многие страны, включая Китай и Россию, и даже некоторых своих союзников, применяя односторонний подход, игнорируя международные обязательства и соглашения и нарушая двусторонние соглашения. Мы считаем, что международное сообщество должно противодействовать враждебному и одностороннему подходу США, должно принять серьезные решения и предпринять эффективные шаги против этого. Шаги США по использованию доллара в качестве оружия могут привести к экономическому терроризму – против жизни обычных людей».

В ходе заседания были обсуждены вопросы развития взаимодействия в финансово-экономической и таможенной сферах, углубления международного сотрудничества ЕАЭС, были подписаны рабочие документы.

Также между Сингапуром и ЕАЭС было заключено соглашение о свободной торговле.

Главы государств-членов ЕАЭС приняли решение о проведении следующего заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в декабре этого года.

