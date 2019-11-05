Арцрун Ованнисян: У Минобороны Армении правовая проблема с армянской ORSIS ARMS

На официальном сайте российской компании ORSIS отмечается, что это оружейный завод «Промтехнология», который начал промышленный выпуск охотничьих и спортивных винтовок под торговой маркой (брендом) ORSIS в марте 2011 года.

Связанный с компанией шум поднялся вокруг тендера, по итогам которого победившая компания должна была поставить армянским вооруженным силам не огнестрельные, а тепловизорные прицелы.

Министр обороны Армении Давид Тоноян вчера в Национальном собрании, отвечая на замечание журналистов, что есть информация о том, что якобы ORSIS пыталась вместо военного поставить Армении охотничье оружие, сказал: «Это вы сейчас говорите. Я ограничусь тем, что было преступное деяние. С чьей стороны, как и в каком объеме, выяснит следствие».

Компания ORSIS участвовала в объявленном Министерством обороны Армении тендере по закупкам на сумму 2 млрд драмов, результаты которого позже были отменены.

Представитель компании сегодня сказал РИА «Новости», что их продукция военного назначения неоднократно была испытана в армянской армии и вопросов не возникало.

В российской компании утверждают, что уголовное дело возбуждено по иску их адвоката после того, как армянская сторона потребовала от компании «необоснованные выплаты» в качестве банковских гарантий.

Между тем, по словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, это требование указано в законе РА «О закупках».

«В законе есть подобные положения о том, что если вы участвуете в тендере, и на каком-то этапе этот тендер не состоялся также по вашей вине, а в их случае была конкретная проблема, то от вас требуется соответствующая гарантированная выплата с банковского счета. Потому что она [компания] находилась на первом месте. Правда, это еще не означает, что она выиграла тендер, но после того, как вы оказались на первом месте, вы обязаны перейти на следующий этап, представив соответствующие документы, чтобы была уже конкретно оформлена победа, поставка», - сказал Ованнисян.

Как мы сообщали ранее, 24 октября РИА «Новости» сообщило, что Россия намерена направить Армении ноту протеста в связи со срывом тендера на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала российская компания, а другое российское государственное информагентство, ТАСС, опровергло эту информацию. Позже то же РИА «Новости» убрало фразу «нота протеста» и опубликовало новую статью под заголовком «Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером».

Сегодня информагентство ТАСС со ссылкой на компанию ORSIS написало, что компания ORSIS получила от Минобороны Армении через неких лиц неофициальное приглашение урегулировать проблему и отклонила его. Имена этих лиц не указываются.

Арцрун Ованнисян опроверг эту информацию: «Министерство обороны официально заявляет, что ни одно должностное лицо, которое уполномочено от имени Министерства обороны вести переговоры, никогда не направляло приглашения для проведения обсуждений с ORSIS. Это исключено, это дезинформация. Наоборот, из «Промтехнологии» было официальное письмо – встретиться и обсудить вопрос. Министерство обороны РА ответило, что у нас нет проблем в плане проведения встречи. Эта встреча должна была состояться до 7 ноября, однако по каким-то техническим причинам встреча не состоялась. Проблема с армянской компанией ORSIS ARMS. Мы считаем, что есть также проблема между «Промтехнологией» и ереванской компанией ORSIS ARMS. И вообще у Министерства обороны Армении правовая проблема с ORSIS ARMS, а не с компанией «Промтехнология»».

Была также информация о том, что якобы компания ORSIS предложила построить в Армении завод по производству патронов. Однако, как отмечают наши источники, за это российская компания потребовала от Минобороны Армении монополию сроком на 10 лет. Армянская сторона, естественно, это предложение отклонила.

Учредителями армянской компании ORSIS ARMS являются граждане Армении: директор компании «Геокосмос» Геворк Манукян и начальник военно-технического отдела Генштаба ВС Армении Артур Галстян.

Кстати, компания «Геокосмос» еще неделю назад была структурой, находящейся в подчинении Минобороны Армении. Компания ORSIS ARMS отмечает, что представляет в Армении российскую компанию ORSIS и участвовала в тендере вместе с российской компанией в составе консорциума.



