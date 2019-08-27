Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении

Российская компания ORSIS ARMS, производящая стрелковое оружие, подала иск против Министерства обороны Армении за отмену тендера на поставки оружия без обоснования.

Информацию об этом первой ввела в обращение российская сторона. В конце прошлой недели, в частности, РИА Новости сообщило, что в мае оборонное ведомство Армении объявило конкурс на поставку вооружения на сумму в несколько миллионов долларов, квалификационным требованиям которого якобы смогла удовлетворить только российская ORSIS.

«Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, в результате чего был подан иск. О случившемся также извещен военный атташе посольства Армении в России, - написало РИА Новости, пояснив: - Зарегистрированная в Армении компания-резидент ORSIS на протяжении нескольких лет поставляла Еревану оружие, патроны и оптику».

В компании заявили, что теперь компания в черном списке, утверждая, что Минобороны Армении чинило им препятствия и потребовало доволнительные документы.

Сложившаяся ситуация грозит срывом проекта строительства патронного завода в Армении, со ссылкой на представителя компании сообщило РИА Новости, не приведя оснований для подобного предположения. Информагентство также не указало имени чиновника.

Ранее расследующие журналисты опубликовали объемную статью о данной компании, утверждая, что она связана с бывшим вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, в свое время координировавшим продажу российского оружия Азербайджану.

Проект по освещению организованной преступности и коррупции в прошлом году констатировал, что именно сын Рогозина, Алексей, был заместителем генерального директора завода ORSIS, производящего винтовки. «В 2012 году, когда его отец, Дмитрий Рогозин, начал координировать поставки российского оружия, вокруг его сына разгорелся скандал, после чего Рогозин-старший был вынужден на своей странице в Facebook заявить, что «на семейном совете я и мой сын приняли трудное решение, согласно которому он должен уйти из родной компании, чтобы не давать оснований для разговоров о столкновении интересов».

Молодой сын Рогозина действительно ушел с должности, однако спустя некоторое время «это место тихо унаследовал другой родственник Рогозина, его племянник Роман», утверждали международные расследующие журналисты.

Следственный комитет Армении подтвердил, что вышеуказанная компания подала иск против Минобороны Армении. Согласно официальному сообщению, возбуждено уголовное дело по признакам «халатного отношения должностного лица к службе».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн уклонился от комментариев.