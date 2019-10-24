РИА «Новости» отредактировало свою публикацию: «нота» стала «письмом»

Сегодня российское государственное информационное агентство РИА «Новости» сообщило, что Россия намерена направить Армении ноту протеста в связи со срывом тендера на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала российская компания. Другое российское государственное информагентство, ТАСС, опровергло эту информацию. Позже то же РИА «Новости» убрало фразу «нота протеста» и опубликовало новую статью под заголовком «Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером».

Сначала РИА «Новости» написало, что Министерство промышленности и торговли России направило в МИД страны ноту протеста в адрес министра обороны Армении. В отредактированной статье информагентство заметило слово «нота» на «письмо». Документ 22 октября подписал заместитель главы Минпромторга РФ Олег Рязанцев.

Радио Азатутюн удалось выяснить следующее: российская компания ORSIS вместе с армянской компанией ORSIS ARMS участвовала в тендере на поставку оружия, речь идет о сделке на сумму в несколько миллионов долларов. Согласно российской прессе, армянская сторона потребовала от российской компании банковских гарантий и без какой-либо причины отменила сделку.

Согласно источнику Радио Азатутюн, армянская компания ORSIS ARMS, учредителями которой являются физические лица, являющиеся гражданами Армении, просто провалили сделку, однако поскольку в тендере компания участвовала вместе с российской компанией в составе консорциума, в неприятной ситуации оказалась также и российская компания.

РБК сегодня ранее написала, что сделку по поставке оружия сорвало Министерство обороны Армении, и в Армении по этой причине возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, однако, в комментарии для Радио Азатутюн опроверг эту информацию.

«К сожалению, в связи с вышеуказанным контрактом ORSIS с первого же дня из разных анонимных источников начала циркулировать не столь уж верная информация. На самом деле, вопрос не совсем в этом. Правда, есть определенный правовой процесс, но это, во-первых, не касается деятельности компании ORSIS в целом, потому что компания ORSIS поставляла Министерству обороны Республики Армения различные средства, и во-вторых, в данный момент, так сказать, в связи с нотой это не совсем так. Министерство обороны Республики Армения никакого подобного документа не получала, как видите, МИД Армении также опроверг наличие подобного документа», - сказал Ованнисян.

«И в целом должен сказать, что Республика Армения со своими российскими партнерами имеет очень многоформатное и широкое военно-техническое сотрудничество. Все идет в нормальном русле. По части отдельных компаний, отдельных поставляемых товаров могут быть некоторые проблемы, но это не означает, что это именно так, как зачастую представляют», - подчеркнул представитель оборонного ведомства Армении.

«Все идет нормально, мы в течение этого года занимались различными поставками по десятку направлений, заключили различные контракты, есть разные поставки», - сказал Радио Азатутюн Арцрун Ованнисян.