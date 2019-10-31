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Политика

Новым губернатором Вайоцдзорской области назначен адвокат Арарат Григорян

Новоназначенный губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян беседует с журналистами, Ереван, 31 октября 2019 г․

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Сегодняшним решением правительства Армении, новым губернатором Вайоцдзорской области был назначен Арарат Григорян, который является адвокатом лица, обвиняемого по делу об избиении, ставшему причиной отставки прежнего губернатора.

После инцидента с участием военных и сотрудников областной администрации, произошедшего в городе Ехегнадзор 18 сентября, по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений лицу был арестован помощник бывшего губернатора Трдата Саргсяна Арутюн Григорян. Утверждения, что губернатор также участвовал в инциденте, Трдат Саргсян опроверг, но все же подал в отставку, объяснив это «политической ответственностью».

Новоназначенный губернатор сегодня после заседания правительства заявил, что тот факт, что он представлял интересы члена команды бывшего губернатора, не делает его членом команды Трдата Саргсяна и не придает отставке экс-губернатора формальный характер.

Он отметил, что его работа в качестве адвоката не является препятствием для отношений с Трдатом Саргсяном, так как в противном случае любой адвокат в стране помимо своей адвокатской деятельности не мог бы осуществлять какую-либо другую деятельность.

Вчера в беседе с журналистами председатель Следственного комитета Айк Григорян заявил, что в рамках уголовного дела шаги по проверке причастности губернатора Вайоц Дзора к инциденту продолжаются, поскольку в связи с инцидентом возникла противоречивая ситуация.

«У нас здесь противоречивая ситуация, когда четверо военнослужащих утверждают, что якобы губернатор был там, а у нас есть видеокамера, установленная напротив дома губернатора, согласно видеозаписи, в 22:30 он входит в подъезд и только в 00:30 выходит из здания. Несмотря на это обстоятельство, военнослужащие на очной ставке также утверждали, что губернатор был там», - сказал Айк Григорян.

Начальник военного госпиталя Ваан Геворкян сообщил Радио Азатутюн, что никаких изменений в состоянии пострадавшего в результате инцидента подполковника Минобороны Ара Мхитаряна нет, он по-прежнему остается в коме.

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