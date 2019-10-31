Новым губернатором Вайоцдзорской области назначен адвокат Арарат Григорян

Сегодняшним решением правительства Армении, новым губернатором Вайоцдзорской области был назначен Арарат Григорян, который является адвокатом лица, обвиняемого по делу об избиении, ставшему причиной отставки прежнего губернатора.

После инцидента с участием военных и сотрудников областной администрации, произошедшего в городе Ехегнадзор 18 сентября, по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений лицу был арестован помощник бывшего губернатора Трдата Саргсяна Арутюн Григорян. Утверждения, что губернатор также участвовал в инциденте, Трдат Саргсян опроверг, но все же подал в отставку, объяснив это «политической ответственностью».

Новоназначенный губернатор сегодня после заседания правительства заявил, что тот факт, что он представлял интересы члена команды бывшего губернатора, не делает его членом команды Трдата Саргсяна и не придает отставке экс-губернатора формальный характер.

Он отметил, что его работа в качестве адвоката не является препятствием для отношений с Трдатом Саргсяном, так как в противном случае любой адвокат в стране помимо своей адвокатской деятельности не мог бы осуществлять какую-либо другую деятельность.

Вчера в беседе с журналистами председатель Следственного комитета Айк Григорян заявил, что в рамках уголовного дела шаги по проверке причастности губернатора Вайоц Дзора к инциденту продолжаются, поскольку в связи с инцидентом возникла противоречивая ситуация.

«У нас здесь противоречивая ситуация, когда четверо военнослужащих утверждают, что якобы губернатор был там, а у нас есть видеокамера, установленная напротив дома губернатора, согласно видеозаписи, в 22:30 он входит в подъезд и только в 00:30 выходит из здания. Несмотря на это обстоятельство, военнослужащие на очной ставке также утверждали, что губернатор был там», - сказал Айк Григорян.

Начальник военного госпиталя Ваан Геворкян сообщил Радио Азатутюн, что никаких изменений в состоянии пострадавшего в результате инцидента подполковника Минобороны Ара Мхитаряна нет, он по-прежнему остается в коме.