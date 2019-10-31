Пашинян: Принятие Палатой представителей США резолюции придаст новый импульс процессу признания Геноцида армян

Премьер-министр Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства коснулся принятия резолюции о признании Геноцида армян в Палате представителей Конгресса США.

«Думаю, что это очень важное событие в деле признания Геноцида армян, и, несомненно, оно придаст новый импульс этому процессу», - сказал он.

В связи с этим премьер-министр высказал свое признание армянским организациям, функционирующим в диаспоре, в данном случае в США, которые десятки лет последовательно работали для достижения признания геноцида в США и разных странах.

«На самом деле это решение зрело долгие годы, поскольку почти все штаты США уже признали Геноцид армян, и это стало вершиной и кульминацией этого процесса», - подчеркнул Никол Пашинян.

Он также поблагодарил членов армянской группы Палаты представителей США и всех тех членов Палаты представителей, которые проголосовали за резолюцию о признании Геноцида армян.

По итогам голосования в Палате представителей Конгресса США 29 октября большинством голосов была принята резолюция о признании Геноцида армян. За принятие резолюции проголосовали 405 конгрессменов, против – 11.