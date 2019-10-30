Пресс-секретарь МО РА: В Тавуше противник из оружия различного калибра обстрелял села и армянские позиции

«В Тавуше вчера ночью и сегодня рано утром противник из оружия различного калибра вел обстрел в направлении нескольких сел и боевых позиций», - на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«После ответного огня противник стрельбу прекратил. С армянской стороны пострадавших нет», - сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении.

В другой записи в Facebook Арцрун Ованнисян заявляет: «На фоне проходящего в Баку заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ азербайджанская сторона явно идет на провокации, вызывая напряженность на государственной границе Республики Армения. Мы призываем азербайджанскую сторону воздерживаться от провокаций и с нашей стороны отмечаем, что провокации не останутся без ответа, однако после заседания».

Напомним, в проходящем сегодня в столице Азербайджана заседании министр обороны Армении Давид Тоноян не участвует.