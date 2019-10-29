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Министр обороны Армении не поедет на заседание СНГ в Баку

Министр обороны Армении Давид Тоноян (архив)

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Министр обороны Армении Давид Тоноян не примет участия в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Баку. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Встреча министров обороны стран СНГ пройдет в столице Азербайджана 30 октября.

Членами СНГ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

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