МИД Армении: Резолюция Палаты представителей – мощный мессидж в борьбе с отрицанием и оправданием геноцида

Армения приветствует принятие Палатой представителей США резолюции № 296, подтверждающей позицию США по Геноциду армян, говорится в сегодняшнем заявлении МИД Армении.

«Эта резолюция имеет важнейшее значение, поскольку тверда в своей решимости посредством официального признания и поминовения чтить память жертв Геноцида армян, отвергать отрицание и поощрять повышение информированности об истреблении в Османской империи в 1915-1923 гг. 1,5 миллионов армян как четкий пример геноцида, осуществленного в 20 веке, - заявляет внешнеполитическое ведомство Армении, продолжая: - Тогда народ и руководство Соединенных Штатов приложили большие усилия для реагирования на зверства в отношении армян, спасая и протягивая руку помощи пережившим Геноцид армян. Сегодня Соединенные Штаты являются домом для сильной и жизнеспособной армянской общины - гордых граждан своей Родины, которые внесли значительный вклад как в достижения и благополучие США, так и в дружбу между нашими двумя народами. Эта резолюция воздает дань уважения памяти жертв Геноцида армян, демонстрирует уважение к их достоинству и знаменует собой мощь и жизнеспособность переживших Геноцид».

«Армения глубоко благодарна членам Палаты представителей США за решительный и впечатляющий голос в пользу резолюции № 296, что свидетельствует о величайшей приверженности правде, справедливости, гуманизму, солидарности и всеобщим ценностям прав человека, - говорится в заявлении. - Эта резолюция является важным вкладом в усилия международного сообщества, направленные на предотвращение новых геноцидов и массовых зверств в разных уголках мира, которые в наши дни продолжают шокировать сознание человечества. Это мощный мессидж в борьбе с отрицанием и оправданием геноцида, поскольку подчеркивает актуальность уроков Геноцида армян в контексте ныне осуществляемых преступлений против человечества».

«Сегодня мы выражаем глубокую признательность и всем другим государствам мира за усилия, приложенные в прошлом в деле признания Геноцида армян», - заявляет МИД Армении.

«Армения глубоко привержена продолжению тесного сотрудничества со всеми своими международными партнерами, последовательному и решительному построению прочных основ и возможностей по предотвращению геноцидов и массовых нарушений прав человека», - говорится в заявлении.

Напомним, принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции о признании Геноцида армян ранее приветствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.