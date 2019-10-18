Главный тренер национальной сборной Армении по футболу подал в отставку

Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Армен Гюльбудагянц подал в отставку. По словам специалиста, причиной отставки стало то, что сборная Армении не смогла пробиться в финальную часть Евро-2020, говорится в заявлении Федерации футбола Армении.

«Я был главным тренером сборной Армении в течение года. За это время были моменты радости и грусти, связанные с выступлением команды. Отборочный цикл еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, так как не смог оправдать надежд армянских болельщиков на то, чтобы команда вышла в финальную часть чемпионата Европы. Сейчас наши шансы носят только теоретический характер, и хотя передо мной изначально такой задачи не ставилось, я всегда чувствовал эту ответственность», - говорится в тексте заявления Гюльбудагянца об отставке.

Он выразил благодарность «тренерскому штабу, медицинскому и сервисному персоналу, футболистам, президенту Федерации футбола Армении и всему персоналу, который всегда поддерживал и создавал хорошие условия работы…, всем болельщикам, которые поддерживали нас в самые трудные времена».

Президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян поблагодарил Армена Гюльбудагянца за проделанную работу.

«В течение года Армен Гюльбудагянц проявил себя как профессионал высокого класса и отличился своими человеческими качествами. Мне было очень трудно принять отставку тренера, но во время нашего разговора Армен Гюльбудагянц не изменил своего решения. Я уверен, что год работы нашего тренера и заложенные основы принесут результаты в будущем. Выражаю благодарность Армену Гюльбудагянцу за работу, уверен, что у нас еще будут поводы для сотрудничества», - заявил Артур Ванецян.

Напомним, что сборная Армении по футболу практически потеряла шансы бороться за путевку на чемпионат Европы после того, как 12 октября в выездном матче не смогла победить аутсайдера отборочной группы «J» сборную Лихтенштейна, а спустя три дня также в выездном матче потерпела поражение от сборной Финляндии.





