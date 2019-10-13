Футбол: Армения не смогла переиграть Лихтенштейн

В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Армении по футболу накануне в выездном матче сыграла вничью со сборной Лихтенштейна 1:1.

В первом тайме Тигран Барсегян вывел Армению вперед, однако во второй половине встречи хозяевам поля удалось сравнять счет. Несмотря на попытки армянских футболистов вырвать три очка, матч так и завершился ничейным счетом.

После семи туров в группе «J» лидируют итальянцы, набравшие 21 очко. На втором месте финны с 12 очками. Сборная Армении на третьем месте с 10 очками. Столько же очков набрала занимающая четвертую строчку в турнирной таблице сборная Боснии и Герцеговины. У сборных Греции и Лихтенштейна 5 и 2 очка соответственно.

Сборная Италии уже обеспечила себе место в финале Евро-2020. Основная борьба за второе место в ближайшие три тура развернется между сборными Финляндии, Армении и Боснии и Герцеговины.

В следующем туре, который пройдет 15 октября, соперниками сборной Армении станут финны. Матч пройдет в финском Турку.