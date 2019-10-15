Футбол: Сборная Армении потерпела поражение от финнов в отборочном матче Евро-2020

В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Армении по футболу сегодня в Турку сыграла против сборной Финляндии. Матч закончился победой хозяев поля со счетом 3:0.
В составе сборной Финляндии отличились полузащитник Фредрик Йенсен (31-я минута) и дважды нападающий Теэму Пукки (61-я и 88-я минуты).
После этого поражения сборная Армении практически потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2020.
Следующий матч подопечные Армена Гюльбудагянца проведут 15 ноября в Ереване против сборной Греции, а завершат турнир выездной игрой против сборной Италии 18 ноября.
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