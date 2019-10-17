Сафрастян: В заявлении Алиева впервые звучит пантюркистский оттенок

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на заявления президентов Азербайджана и Турции на заседании Тюркского совета.

Напомним, во время этого заседания, прошедшего в Баку в начале недели, Ильхам Алиев заявил: «Передача Зангезура Армении привела к географическому расколу тюркского мира». На том же заседании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы сделаем все возможное для обеспечения территориальной целостности Азербайджана». «Вследствие оккупации азербайджанских территорий более миллиона человек сегодня живут жизнью беженцев», - добавил Эрдоган.

«Президент Азербайджана вновь подтвердил свои претензии в отношении армянских территорий, на этот раз добавив в свое выступление ноты пантюркизма», - так прокомментировала заявление Алиева пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян, продолжив: - Искаженное восприятие и подходы Азербайджана и Турции к региональной безопасности, основанные на расизме и дискриминации, препятствуют мирному урегулированию конфликтов и способствуют распространению нестабильности в регионе и за его пределами. Все это также подчеркивает наш приоритет обеспечения безопасности армянского народа в регионе».

Тюрколог Рубен Сафрастян считает, что заявление Алиева не может восприниматься как угроза для Армении, но, с другой стороны, в его заявлении впервые звучит пантюркистский оттенок.

«Это заявление, похоже, отражает те дискуссии, которые имели место в ходе этого саммита в Баку, и можно предположить, что эти дискуссии получили определенную политическую пантюркистскую направленность. Это, конечно, предположение, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Сафрастян, продолжив: - Я считаю неслучайным, что он [Алиев] впервые выдвинул территориальные притязания к Армении, основываясь на пантюркистской идеологии».

Что касается заявлений Эрдогана, то Сафрастян сказал, что Турция неоднократно делала подобные заявления, однако здесь важно то обстоятельство, что президент Турции озвучил это заявление в ходе саммита организации тюркоязычных народов. «Это еще раз свидетельствует о том, что эта организация используется Турцией и Азербайджаном для того, чтобы диктовать свою волю другим тюркоязычным странам», - подчеркнул тюрколог.

Отметим, что для участия в 7-ом саммите Тюркского совета в Баку прибыли президенты стран-членов этой организации – Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также премьер-министр Венгрии, которая имеет в этой организации статус наблюдателя.

В то же время, тюрколог Рубен Сафрастян отмечает, что эта организация не преследует четко выраженных политических целей, здесь речь не идет о военном союзе, в основном обсуждаются вопросы экономического, культурного и научного сотрудничества.