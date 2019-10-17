В армянском МИДе ответили на высказывания Алиева и Эрдогана об Армении и Карабахе

Накануне пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на вопросы информационного сайта «araratnews.am», касающиеся заявлений президентов Азербайджана и Турции относительно Армении и Карабаха.

Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил, что передача Зангезура Армении привела к географическому расколу тюркского мира. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они сделают все возможное для обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Отвечая на данный вопрос, согласно официальному сайту МИД Армении, Анна Нагдалян сказала: «На седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) президент Азербайджана вновь подтвердил свои претензии в отношении армянских территорий, на этот раз добавив в свое выступление ноты пантюркизма. Искаженное восприятие и подходы Азербайджана и Турции к региональной безопасности, основанные на расизме и дискриминации, препятствуют мирному урегулированию конфликтов и способствуют распространению нестабильности в регионе и за его пределами. Всё это также подчеркивает наш приоритет обеспечения безопасности армянского народа в регионе».

На просьбу прокомментировать то, что в своей речи президент Турции также отметил, что Турция на протяжении своей истории не осуществляла и не осуществит резню гражданского населения, представитель МИД Армении отметила следующее: «После того, как 24 апреля этого года президент Турции в своем заявлении сделал попытку оправдать осуществление геноцида армянского народа на его исторической Родине, ни единое заявление президента Турции по этому вопросу не заслуживает комментариев».