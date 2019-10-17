В армянском МИДе ответили на высказывания Алиева и Эрдогана об Армении и Карабахе

Накануне пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на вопросы информационного сайта «araratnews.am», касающиеся заявлений президентов Азербайджана и Турции относительно Армении и Карабаха.
Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил, что передача Зангезура Армении привела к географическому расколу тюркского мира. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они сделают все возможное для обеспечения территориальной целостности Азербайджана.
Отвечая на данный вопрос, согласно официальному сайту МИД Армении, Анна Нагдалян сказала: «На седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) президент Азербайджана вновь подтвердил свои претензии в отношении армянских территорий, на этот раз добавив в свое выступление ноты пантюркизма. Искаженное восприятие и подходы Азербайджана и Турции к региональной безопасности, основанные на расизме и дискриминации, препятствуют мирному урегулированию конфликтов и способствуют распространению нестабильности в регионе и за его пределами. Всё это также подчеркивает наш приоритет обеспечения безопасности армянского народа в регионе».
На просьбу прокомментировать то, что в своей речи президент Турции также отметил, что Турция на протяжении своей истории не осуществляла и не осуществит резню гражданского населения, представитель МИД Армении отметила следующее: «После того, как 24 апреля этого года президент Турции в своем заявлении сделал попытку оправдать осуществление геноцида армянского народа на его исторической Родине, ни единое заявление президента Турции по этому вопросу не заслуживает комментариев».
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии