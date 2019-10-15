Алиев: «Передача Зангезура Армении привела к географическому расколу тюркского мира»

«Передача Зангезура Армении привела к географическому расколу тюркского мира», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Баку.

«Мы сделаем все возможное для обеспечения территориальной целостности Азербайджана, - на том же заседании заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, добавив: - Вследствие оккупации азербайджанских территорий более миллиона человек сегодня живут жизнью беженцев».

В столице Азербайджана проходит 7-й саммит Тюркского совета, для участия в котором вчера в Баку прибыли президенты стран-членов этой организации – Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также премьер-министр Венгрии, которая имеет в этой организации статус наблюдателя.

Проходящий в Баку саммит посвящен 10-й годовщине Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Вчера в рамках саммита состоялся ряд двусторонних встреч. Сегодня прошло основное заседание, во время которого стороны подписали ряд документов, в частности, о создании Тюркского инвестиционного фонда, Фонда тюркской культуры и наследия, Тюркской торгово-промышленной палаты, а также приняли совместное заявление.

Напомним, нахичеванское соглашение о создании Тюркского совета в 2009 году подписали президенты Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана.

Сегодня говоря об этом, Алиев заявил: «Как вы знаете, Нахичеван отделен от материковой части Азербайджана. Между ними расположен Зангезур - древняя азербайджанская земля. Ее передача Армении создала географический раскол тюркского мира».

Он также заявил, что Армения «разрушает мечети на оккупированных территориях Азербайджана» и по этой причине «не может быть другом исламского мира».

Кстати, две страны-члена Тюркского совета – Казахстан и Кыргызстан, по крайней мере де-юре, являются союзниками Армении по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Добавим, что инициатором Тюркского совета был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который также вчера прибыл в Баку и который был провозглашен почетным председателем совета.

Проходившие в рамках саммита встречи по большей части были закрытыми, за ними следовали короткие официальные сообщения.

Алиев провел ряд двусторонних встреч с прибывшими в Баку лидерами, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Согласно азербайджанской прессе, Эрдоган и Алиев в ходе состоявшихся вчера переговоров наряду с другими вопросами обсудили Сирию, Карабах и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере военной промышленности.