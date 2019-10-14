Аршамян: Предъявленное бывшему директору обвинение не нанесет вреда репутации фонда

«Обвинение, предъявленное бывшему директору Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданяну, не нанесет вреда деятельности и репутации фонда», - заявил Айкак Аршамян, назначенный новым директором фонда 1 октября 2018 года.

Наоборот, по его мнению, это позитивное развитие событий. «Отрицательная деятельность какого-либо человека не может повлиять на деятельность такого крупного института, который напрямую связывает все армянство», - считает он.

Аршамян не захотел много говорить об уголовном деле, поскольку им занимаются правоохранительные органы, однако, по его мнению, одно ясно: «Если был нанесен вред, любой вред будет возмещен, если есть виновные, все виновные будут наказаны».

Бывший директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян был арестован пять дней назад. Еще в июле прошлого года Варданян был задержан за то, что, согласно правоохранительным органам, использовал средства фонда, пожертвованные жителями Армении и армянами из диаспоры, в личных целях, в том числе делая ставки в онлайн-казино. Позже Варданян был освобожден под залог. 9 октября было принято решение о его аресте.

Выдвинутое против Варданяна еще в июле прошлого года обвинение в присвоении средств фонда и злоупотреблении должностными полномочиями было дополнено. Правоохранители выяснили, что в 2017 году фонд заключил договор о поставке отделам образования администраций районов Нагорного Карабаха имущества примерно на 150 млн драмов, однако имущество не было поставлено, а с целью присвоения суммы, выписанной из фонда на эти цели, были составлены фальшивые официальные документы.

Ара Варданян выдвинутое против него обвинение не признает и связывает возбуждение уголовного дела со своими политическими взглядами.

«Это его личное мнение. Я вообще не хочу вмешиваться в его отношения с правоохранительными органами, потому что считаю, что в новой Армении расследование уголовных дел и вообще судебные разбирательства должны быть справедливыми, все мы требуем этого. Суд решит, виновен человек или нет», - сказал Айкак Аршамян.

Исполнительный директор организации «Фонд «Айастан» - США» Грег Бойразян сказал, что у них этот скандал имел определенный негативный резонанс, однако доверия к фонду не подорвал.

Айкак Аршамян считает, что по причине этого скандала число пожертвований не уменьшится. В рамках телетона, организуемого 28 ноября в отмечаемый в США День благодарения, пока обещаний пожертвований не было, однако директор фонда надеется, что сумма превысит суммы, собираемые в предыдущие годы.

В ходе телетона планируется нововведение: первые четыре часа будет организована трансляция из Армении по Общественному телевидению. До этого уже задействован новый сайт, который делает работу фонда прозрачной. На этом сайте каждый может сделать пожертвование онлайн.

Помимо финансовых перечислений, граждане могут также онлайн следить на ходом реализации программы.

В прошлом году были слухи, что в сборе средств очень пассивно участвовали в особенности армянские бизнесмены из России.

Айкак Аршамян отметил, что в прошлом году два бизнесмена из России сделали крупные пожертвования, причем они не задействовали принятые прежде методы, все было действительно добровольно.

«Вы знаете, как в прошлом обеспечивалось участие таких бизнесменов, им говорили: сделаешь то-то, за это получишь то-то. Фонд больше не будет проводить подобную деятельность. Считаю, что если доверяют фонду, то пожертвуют», - сказал директор Всеармянского фонда «Айастан».