Отныне таможенное оформление ввозимых в Армению автомобилей будет осуществляться в Гюмри

С сегодняшнего дня на действующей в Гюмри Северной таможне начался процесс таможенного оформления автомобилей. Он будет осуществляться в старом здании таможни, пока не завершится строительство нового здания.

Заместитель председателя Комитета госдоходов (КГД) Шушан Нерсисян представила информацию о том, какие автомобили будут проходить таможенное оформление в Гюмри.

«Чтобы процесс перевода таможенного оформления в Гюмри был гладким, мы решили осуществить перевод поэтапно, поэтому в данный момент здесь будут [оформляться] только машины из Японии и Грузии», - отметила Нерсисян.

Против перевода процесса таможенного оформления автомобилей в Гюмри выступают автоимпортеры. Несколько раз они провели акцию протеста, вчера дело дошло до перекрытия дороги. Заместитель председателя КГД подчеркнула, что протесты автоимпортеров являются следствием неверной информации.

Импортеры автомобилей и рядовые граждане спешат импортировать автомобили до 31 декабря, пока не вступили в силу более высокие ставки таможенного оформления в рамках регулирований Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Цены на таможенное оформление автомобилей довольно сильно поднимутся, достигнув нескольких тысяч долларов.

Кстати, Шушан Нерсисян сообщила автоимпортерам, так сказать, хорошую новость: «Мы сейчас нашли в законе некий момент, в соответствии с которым сможем дать возможность гражданам, которые опасаются, что не успеют импортировать автомобили дао 31 декабря, в январе осуществлять таможенное оформление автомобилей по ставкам, действующим в декабре, я почти на 100 процентов могу заверить в этом».

Северная таможня пополнилась новыми кадрами. Касательно того, сколько машин можно будет оформлять ежедневно на Северной таможне, Нерсисян ответила: «На данный момент мы оформили уже около 100 автомобилей, поток чуть меньше, чем мы ожидали, мы готовы к большему».

На таможне очередь была утром, во второй половине дня людей было мало. Некоторые впервые проходили таможенное оформление автомобиля в Армении, некоторые жаловались на очереди на таможнев Норагавите.

Правительство в ближайшие годы планирует создать в Армении два центра обслуживания внешнеэкономической деятельности - один в Гюмри, второй в Сисиане. В первоочередном порядке строится автотаможня в Гюмри. Строительство нового здания началось в августе, и 14 октября планировалось ввести его в эксплуатацию, однако сначала этот срок был отложен на неделю, а теперь неясно, когда конкретно это произойдет.

Сегодня мы посетили строительную площадку, где шли основные работы. Напомним, что о переносе таможни в Гюмри заявил еще в апреле премьер-министр Никол Пашинян после посещения таможни в Норагавите и ознакомления с с царящей там ситуацией.