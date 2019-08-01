Стартует проект переноса автотаможни из Еревана в Гюмри

Правительство Армении на состоявшемся сегодня заседании одобрило проект переноса пункта таможенного оформления автомобилей из Еревана в Гюмри и выделило на это 181 млн драмов.



Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Давид Ананян, представляя проект, подчеркнул, что не только перносится автотаможня, но и создается новая структура – центр по обслуживанию внешнеэкономической деятельности.

«Было поручено представить предложение по переносу функции таможенного оформления автомобилей, иными словами, автотаможни в Гюмри. Мы представили более всеобъемлющее предложение, предложив построить в Гюмри центр по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, который в том числе будет также полностью осуществлять функцию по таможенному оформлению автомобилей», - сказал Ананян.

О намерении перенести автотаможню в Гюмри премьер-министр Никол Пашинян говорил еще в апреле во время посещения Араратской таможни близ Еревана. Именно там сейчас осуществляется таможенное оформление импортируемых автомобилей. По сути, после нескольких месяцев молчания этот вопрос сегодня вошел в стадию практической реализации.

Давид Ананян сегодня представил также состояние Араратской таможни, отметив, что проект первоочередного переноса функции автотаможни обусловлен оценками относительно беспрецедентных объемов и ожидающегося роста импорта автомобилей из не входящих в ЕАЭС третьих стран. «Проблема состоит в том, что наши сегодняшние возможности, как инфраструктурные, так и людские, не позволят нам обслуживать ожидающиеся беспрецедентные объемы, поэтому мы очень срочно и очень быстро по поручению премьер-министра разработали этот проект», - сказал глава КГД.

Для строительства центра по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, по словам Ананяна, потребуется около 2,2 млрд драмов.

«По сути, мы сегодня провозглашаем старт, попросив предоставить 181 млн драмов на реализацию проекта», - сказал он.

На выделенной в Гюмри территории площадью 21 гектар прежде размещалась танковая воинская часть. Уже несколько дней, как там начались работы по расчистке территории.