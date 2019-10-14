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Армения

Компания «Санитек» начала процесс обращения в Международный арбитражный суд

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Компания «Санитек» начала процесс обращения в Международный арбитражный суд. Об этом Радио Азатутюн сообщили в дирекции компании.

«В качестве первого шага этого процесса акционер компании Николас Эль Тавил, действуя также от имени других акционеров, сегодня уведомил правительство Республики Армения и мэрию Еревана о наличии инвестиционного спора», - заявили в «Санитек».

Напомним, мэр Еревана Айк Марутян на днях заявил об одностороннем расторжении договора с компанией «Санитек» - оператором по вывозу мусора и санитарной очистке в армянской столице.

С 29 августа уборку и вывоз мусора в столице осуществляет лишь созданное мэрией общинное предприятие.

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